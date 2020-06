Paulo Dybala le abrió una puerta al Barcelona

Paulo Dybala agitó el mercado de pases europeo al confesar, en una entrevista con CNN, que le gustaría jugar en el Barcelona. En medio de especulaciones sobre un nuevo contrato -pese a que firmó hasta fines de 2021- con la Juventus, el atacante disparó: "Estoy feliz en la Juventus, pero ¿a quién no le gustaría el Barça? La renovación no solo depende de mí, en algún momento vendrán a hablar o tal vez no, no lo sé".

Luego, el cordobés aclaró: "La verdad es que el Barcelona es un club extraordinario y con Messi lo es aún más. Sería muy bueno, pero la Juventus también es un club increíble, enorme, lleno de historia, en el que hoy hay grandes jugadores. Aquí hay suficiente calidad para hacer dos equipos y la posibilidad de jugar con Buffon y Cristiano Ronaldo... Eso hace que el club sea aún más grande".

Además, la Joya rememoró que hace un año atrás estuvo muy cerca de salir de la Vecchia Signora: "La Juve ya no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue cuando me contactaron y había algunos clubes interesados. Entre ellos el Manchester United y el Tottenham. Luego vino el PSG. Yo no hablé directamente, pero hubo conversaciones entre los clubes. De todos modos, mi intención era quedarme. No había sido un año positivo, así que no quería irme con esa imagen porque pensé que le había dado tantos buenos momentos al club y no era justo. Pero después del cierre del mercado no hubo más tiempo y con la llegada de Sarri crecí mucho".