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Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete y difundió una carta dirigida a Javier Milei. Atribuyó su salida al hostigamiento mediático y a la protección de su familia

27 de junio 2026 · 18:52hs
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Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Foto: Archivo / La Capital.
Manuel Adorni

Foto: Télam.

Manuel Adorni, vocero de la administración de Javier Milei.

El jefe de gabinete Manuel Adorni difundió este sábado la carta de renuncia que le presentó al presidente Javier Milei. En el texto, de casi tres páginas, sostuvo que deja el cargo para proteger a su familia frente a lo que definió como una "carnicería mediática" y reiteró su respaldo al mandatario y al rumbo del gobierno.

"Gracias por entender las razones y entenderme a mí. Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia", comienza la carta dirigida al presidente.

Adorni afirma que durante su gestión fue objeto de "interminables ataques mediáticos" y sostiene que las acusaciones terminaron afectando no sólo su vida pública sino también a su esposa, sus hijos, familiares, amigos e incluso vecinos.

De esta manera, se confirman las especulaciones en torno a su renuncia y, finalmente, dejará el cargo.

"El ensañamiento tiene un límite"

Uno de los pasajes centrales del documento es el que explica la decisión de abandonar el gobierno. "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", escribió.

Según sostiene, las denuncias públicas en su contra incluyeron supuestos viajes, contratos inexistentes, gastos con fondos públicos, sociedades en Uruguay, cirugías estéticas, "granjas cripto", un pendrive "lleno de dólares" y otras acusaciones que calificó como falsas.

"Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", afirmó.

También aseguró que llegaron a atribuir su permanencia en el cargo a supuestas extorsiones contra Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"No puedo seguir exponiendo a mi familia"

Adorni sostiene que el principal motivo de su salida es preservar a su entorno más cercano. "No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", escribió.

En otro tramo agrega que durante estos meses "confundieron lo público con lo privado e íntimo" e "inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real". "El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy", señaló.

Elogios a Milei y Karina

Lejos de marcar diferencias políticas, la carta ratifica su alineamiento con el presidente. Adorni afirma que Javier Milei es "la única esperanza para la Argentina" y asegura que seguirá apoyándolo "desde el lugar que me toque".

"Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya", expresó. También agradeció especialmente a Karina Milei, a quien definió como "pilar fundamental de cada paso que hemos dado" durante la gestión.

En el tramo final del texto, Adorni agradece a los equipos de trabajo, a los ministros y a quienes lo acompañaron durante su paso por la administración nacional.

"Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones", concluyó.

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