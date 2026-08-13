Uno Santa Fe | Policiales | motociclista

Murió un motociclista tras chocar de frente contra un colectivo en el norte de la ciudad

El motociclista, de 27 años, falleció en el lugar pese a las maniobras de reanimación. El conductor del colectivo quedó imputado por homicidio culposo

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de agosto 2026 · 10:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Murió un motociclista tras chocar de frente contra un colectivo en el norte de la ciudad

Un motociclista murió tras protagonizar un choque frontal contra un colectivo durante la noche del martes en avenida Peñaloza al 8500, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El siniestro ocurrió pasadas las 23.55, a la altura de callejón Aguirre, y provocó un amplio despliegue de oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) y una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107.

Murió en el lugar

Los agentes llegaron al lugar tras un aviso de la Central de Emergencias 911 por un accidente de tránsito con personas lesionadas. Allí encontraron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta Honda de 125 centímetros cúbicos.

El médico del SIES 107 realizó durante aproximadamente 20 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente constató el fallecimiento de Orlando David Ramírez, de 27 años.

Personal de bomberos intervino posteriormente para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo.

Cómo fue el choque en avenida Peñaloza

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el motociclista impactó de frente contra un colectivo de la línea 11, que era conducido por un hombre de 42 años.

Según manifestó el chofer del colectivo a los investigadores, circulaba por avenida Peñaloza y, al llegar a la altura de callejón Aguirre —unos 30 metros antes—, el motociclista habría realizado una maniobra de giro y, sin disminuir la velocidad, terminó impactando de frente contra el colectivo.

Como consecuencia del fuerte impacto, Ramírez sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar. En la escena trabajaron además peritos, el médico policial y personal de Bomberos, mientras se realizaron las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió la colisión.

Investigación por homicidio culposo

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a los testigos del accidente, relevar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes. Las tareas quedaron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la necropsia para establecer científicamente la causa de muerte. En tanto, el conductor del colectivo quedó vinculado a la investigación y la atribución delictiva fue provisoriamente calificada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

motociclista choque colectivo
Noticias relacionadas
Uno de los detenidos en el denominado barrio La Carbonilla

La Carbonilla: dos aprehendidos tras una pelea con arma blanca que terminó con un incendio

Recuperan joyas: la PDI secuestró una cadena de oro en allanamientos por robos a mujeres mediante engaños.

Robaban joyas con engaños a mujeres en la calle: allanaron dos viviendas y recuperaron una cadena de oro

Allanamiento en Santa Fe: Dos hombres fueron detenidos en un operativo policial por causas distintas.

Allanamiento en el norte de la ciudad: un detenido por tentativa de homicidio y otro por microtráfico de drogas

El arma arrojada por el hombre al huir del control policial

Barrio Las Lomas: hallaron un revólver que arrojó un hombre que huyó de un control policial

Lo último

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Último Momento
La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Ovación
El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"