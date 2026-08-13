Murió un motociclista tras chocar de frente contra un colectivo en el norte de la ciudad

El motociclista, de 27 años, falleció en el lugar pese a las maniobras de reanimación. El conductor del colectivo quedó imputado por homicidio culposo

Un motociclista murió tras protagonizar un choque frontal contra un colectivo durante la noche del martes en avenida Peñaloza al 8500, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El siniestro ocurrió pasadas las 23.55 , a la altura de callejón Aguirre, y provocó un amplio despliegue de oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) y una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 .

Murió en el lugar

Los agentes llegaron al lugar tras un aviso de la Central de Emergencias 911 por un accidente de tránsito con personas lesionadas. Allí encontraron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta Honda de 125 centímetros cúbicos.

El médico del SIES 107 realizó durante aproximadamente 20 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente constató el fallecimiento de Orlando David Ramírez, de 27 años.

Personal de bomberos intervino posteriormente para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo.

Cómo fue el choque en avenida Peñaloza

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el motociclista impactó de frente contra un colectivo de la línea 11, que era conducido por un hombre de 42 años.

Según manifestó el chofer del colectivo a los investigadores, circulaba por avenida Peñaloza y, al llegar a la altura de callejón Aguirre —unos 30 metros antes—, el motociclista habría realizado una maniobra de giro y, sin disminuir la velocidad, terminó impactando de frente contra el colectivo.

Como consecuencia del fuerte impacto, Ramírez sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar. En la escena trabajaron además peritos, el médico policial y personal de Bomberos, mientras se realizaron las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió la colisión.

Investigación por homicidio culposo

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a los testigos del accidente, relevar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes. Las tareas quedaron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la necropsia para establecer científicamente la causa de muerte. En tanto, el conductor del colectivo quedó vinculado a la investigación y la atribución delictiva fue provisoriamente calificada como homicidio culposo en accidente de tránsito.