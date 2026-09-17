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Amenazó a un vecino con un arma, lo golpeó y terminó detenido: le secuestraron una pistola y una escopeta

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde. El hombre entregó voluntariamente las dos armas y quedó aprehendido. Una de ellas es considerada arma de guerra y estaba cargada al momento del secuestro.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de septiembre 2026 · 10:08hs
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El detenido tras agredir y amenazar a un vecino

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El detenido tras agredir y amenazar a un vecino

Este miércoles, pasadas las 15.30, un hombre de 42 años fue golpeado con un palo y amenazado con un arma de fuego por otro vecino de la misma cuadra, en calle Juan Pablo López al 2600, en el barrio Jardín Mayoraz de la ciudad de Santa Fe.

El aviso ingresó a la Central de Emergencias 911 como una amenaza con arma de fuego. De inmediato fueron comisionados al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC).

Al llegar a la vivienda, los policías entrevistaron a la víctima, quien relató que había sido agredida físicamente con un palo y amenazada con lo que parecía ser un arma de fuego por otro hombre, al que señaló como el presunto autor.

El agresor entregó dos armas

Los agentes identificaron al señalado como B. J. N., de 41 años, quien entregó voluntariamente dos armas de fuego. Se trataba de una pistola Bersa Thunder calibre .380, considerada arma de guerra, que tenía un cartucho en el cargador, y una escopeta calibre 12/70 de un solo cañón, marca ARMED, que se encontraba cargada con cartuchos antitumulto.

Según informaron fuentes policiales, el hombre tenía registrada la documentación exigible de ambas armas en la aplicación Mi Argentina.

Los policías procedieron al secuestro de las dos armas como elementos de prueba y, minutos después, aprehendieron a B. J. N. por los hechos que se le atribuyen.

Quedó detenido por amenazas y lesiones

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre permaneciera privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso que se elaborara un informe médico sobre las lesiones de la víctima, que fueran identificados los posibles testigos entre los vecinos de la zona y que se realizaran peritajes criminalísticos sobre las dos armas secuestradas, a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera provisoria, la atribución delictiva quedó caratulada como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves dolosas.

vecino arma detenido Jardín Mayoraz
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