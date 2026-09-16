Un patrullero chocó contra un árbol en avenida Freyre mientras trasladaba a un joven baleado al Cullen

El móvil del Comando Radioeléctrico sufrió el reventón de una cubierta e impactó contra un árbol en el cantero central. Los policías resultaron ilesos y el herido fue trasladado en otro patrullero.

Traslado frustrado. Un patrullero del Comando Radioeléctrico chocó contra un árbol en avenida Freyre.

Un patrullero del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este miércoles, mientras trasladaba de urgencia a un joven herido de bala hacia el Hospital José María Cullen .

El hecho ocurrió sobre avenida Freyre, a la altura de calle Mendoza , en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones, el oficial que conducía el móvil perdió el control del vehículo luego de que se produjera el reventón de una cubierta .

Como consecuencia, el patrullero terminó impactando contra uno de los árboles ubicados en el cantero central de la avenida.

Los efectivos que viajaban en el móvil resultaron ilesos. En tanto, el joven herido debió ser trasladado en otro patrullero para garantizar su llegada al nosocomio.

El joven baleado fue trasladado en otro móvil

El herido fue identificado como Dilan José Ezequiel Bogarín, de 21 años, quien había recibido impactos de perdigones de plomo provenientes de un cartucho de escopeta en calles del barrio Santa Rosa de Lima.

Tras el choque del primer patrullero, otros agentes acudieron en auxilio y trasladaron al joven hasta la emergentología del Hospital Cullen.

En el centro de salud, los profesionales constataron que presentaba heridas en el rostro y la espalda. Recibió las curaciones correspondientes y quedó internado en observación.

De acuerdo con la información médica comunicada hasta el momento, Bogarín no corre peligro de muerte.

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Peritajes sobre el patrullero

Tras el siniestro, se informó lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dispuso el cumplimiento de las medidas correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque.

Además, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor sobre el vehículo siniestrado, con el objetivo de determinar las condiciones en las que se produjo el impacto y establecer si el reventón de la cubierta fue efectivamente la causa del accidente.

También se dispuso el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona.

Por otra parte, se ordenó auditar el estado de salud tanto del joven herido como de los policías que participaron del procedimiento, quienes no presentaron lesiones como consecuencia del choque.