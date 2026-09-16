Uno Santa Fe | Policiales | patrullero

Un patrullero chocó contra un árbol en avenida Freyre mientras trasladaba a un joven baleado al Cullen

El móvil del Comando Radioeléctrico sufrió el reventón de una cubierta e impactó contra un árbol en el cantero central. Los policías resultaron ilesos y el herido fue trasladado en otro patrullero.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de septiembre 2026 · 16:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Traslado frustrado. Un patrullero del Comando Radioeléctrico chocó contra un árbol en avenida Freyre.

Traslado frustrado. Un patrullero del Comando Radioeléctrico chocó contra un árbol en avenida Freyre.

Un patrullero del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este miércoles, mientras trasladaba de urgencia a un joven herido de bala hacia el Hospital José María Cullen.

El hecho ocurrió sobre avenida Freyre, a la altura de calle Mendoza, en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones, el oficial que conducía el móvil perdió el control del vehículo luego de que se produjera el reventón de una cubierta.

Como consecuencia, el patrullero terminó impactando contra uno de los árboles ubicados en el cantero central de la avenida.

Los efectivos que viajaban en el móvil resultaron ilesos. En tanto, el joven herido debió ser trasladado en otro patrullero para garantizar su llegada al nosocomio.

El joven baleado fue trasladado en otro móvil

El herido fue identificado como Dilan José Ezequiel Bogarín, de 21 años, quien había recibido impactos de perdigones de plomo provenientes de un cartucho de escopeta en calles del barrio Santa Rosa de Lima.

Tras el choque del primer patrullero, otros agentes acudieron en auxilio y trasladaron al joven hasta la emergentología del Hospital Cullen.

En el centro de salud, los profesionales constataron que presentaba heridas en el rostro y la espalda. Recibió las curaciones correspondientes y quedó internado en observación.

De acuerdo con la información médica comunicada hasta el momento, Bogarín no corre peligro de muerte.

LEER MÁS: De no creer: un joven esperancino que recibía el alta en el Cullen reingresó al quirófano tras ser embestido por un patrullero

Peritajes sobre el patrullero

Tras el siniestro, se informó lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dispuso el cumplimiento de las medidas correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque.

Además, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor sobre el vehículo siniestrado, con el objetivo de determinar las condiciones en las que se produjo el impacto y establecer si el reventón de la cubierta fue efectivamente la causa del accidente.

También se dispuso el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona.

Por otra parte, se ordenó auditar el estado de salud tanto del joven herido como de los policías que participaron del procedimiento, quienes no presentaron lesiones como consecuencia del choque.

patrullero avenida Freyre hospital Cullen
Noticias relacionadas
huyo de la policia, se refugio en una casa y cayo preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

La guardia del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

El delincuente terminó herido y detenido tras chocar con otra moto en medio de una persecución policial 

Persecución, choque y aprehensión de un ladrón que robó una moto en Santa Fe

Momentos de tensión en barrio Liceo Norte: un hombre se atrincheró con una garrafa, amenazó a su pareja y terminó trasladado al Mira y López

Momentos de tensión en Liceo Norte: neutralizaron a un hombre que amenazaba con explotar una garrafa para atacar a su pareja

Lo último

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Último Momento
La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers