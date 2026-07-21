Derribaron en Reconquista el primer búnker narco del norte santafesino y ya son 134 los inmuebles demolidos en la provincia

El operativo fue encabezado por el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación tras una investigación que se extendió durante dos años. El inmueble era utilizado para la venta de drogas y también funcionaba como centro de acopio de elementos robados. Las autoridades calificaron el procedimiento como "un hecho histórico" para la región.

El Gobierno de Santa Fe concretó este martes el derribo del primer búnker utilizado para la venta de drogas en el norte provincial, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se realizó en la ciudad de Reconquista y marcó un hito para la región, al convertirse en la primera demolición de este tipo fuera del centro-sur santafesino.

Con esta intervención, la Provincia alcanzó un total de 134 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la normativa, una de las principales herramientas impulsadas para combatir el narcomenudeo y recuperar espacios ocupados por organizaciones delictivas.

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en la intersección de Olessio y calle 47, mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones (PDI) y autoridades locales.

"Un hecho histórico"

El director provincial de la PDI, Rolando Galfrascoli, sostuvo que la demolición representa un fuerte mensaje en la lucha contra el narcotráfico.

"Es un hecho histórico, que tiene una significación particular: demostrar que la provincia invencible de Santa Fe va con todo contra el delito de la venta de estupefacientes", afirmó.

El funcionario destacó además la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el MPA y las fuerzas de seguridad para avanzar en la desarticulación de puntos de venta de drogas en distintos puntos del territorio provincial.

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Un lugar donde también ocultaban objetos robados

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó que el inmueble no solo era utilizado para comercializar estupefacientes, sino que también funcionaba como centro de acopio de elementos robados.

"Era un núcleo donde se articulaban distintos delitos predatorios. En algunos de los allanamientos realizados en este inmueble se secuestraron numerosos objetos robados a vecinos de Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la región", señaló.

Montenotte remarcó que este tipo de intervenciones permite desplazar a las organizaciones criminales de los barrios y recuperar esos espacios para la comunidad.

Además, sostuvo que la Ley de Microtráfico contribuyó a reducir los hechos de violencia asociados al narcomenudeo.

"Hoy la provincia registra una disminución superior al 60 % en la tasa de homicidios respecto de 2023, además de una reducción significativa de los heridos por armas de fuego vinculados al microtráfico", aseguró.

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Dos años de investigación

El fiscal Sebastián Galleano explicó que la investigación demandó casi dos años de trabajo y permitió reunir pruebas suficientes para avanzar contra quienes operaban en el lugar.

Durante ese período se realizaron cinco allanamientos, en los que fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, sustancias utilizadas para el fraccionamiento de drogas y numerosos objetos robados.

Como resultado de la causa, tres personas permanecen sometidas a proceso bajo reglas de conducta y una cuarta ya fue condenada mediante un procedimiento abreviado por delitos vinculados al microtráfico.

Por su parte, la fiscal regional interina Georgina Díaz destacó que la demolición constituye "un hecho muy significativo para el norte santafesino", ya que representa un avance concreto en la lucha contra la comercialización de estupefacientes y en la recuperación de la tranquilidad para los vecinos.