El procedimiento se realizó durante las últimas horas del viernes en la ciudad de Santa Fe. Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron tras la denuncia de un familiar que desconocía el paradero de la mujer, de 29 años.

El fiscal dispuso la detención y la calificación provisoria por privación ilegítima de la libertad.

Este viernes, como resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia por pedido de paradero , pesquisas de la División Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 30 años, investigado como presunto autor del delito de privación ilegítima de la libertad de su pareja, una mujer de 29 años.

La investigación comenzó cuando un familiar denunció que desconocía el paradero de la mujer. Según relató, ella le había contado que había atravesado una situación conflictiva con su pareja y que habría permanecido privada de su libertad durante dos días .

A partir de esa presentación, los investigadores se dirigieron al domicilio de la pareja, donde posteriormente se presentó la mujer. Allí fue asistida y trasladada para una evaluación en Medicina Legal.

Durante la entrevista con los pesquisas, la mujer manifestó que su pareja no había cometido ningún delito en su contra. Sin embargo, confirmó que ambos habían mantenido una discusión y que ella se había ausentado de la vivienda.

La intervención de la Fiscalía

Tras el procedimiento, la PDI informó las novedades a sus superiores, quienes dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, identificado y alojado en la Estación Centro de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, dispuso su detención y estableció como calificación legal provisoria el delito de privación ilegítima de la libertad. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.