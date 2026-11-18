Un hombre de 50 años fue atacado por dos delincuentes que circulaban en una moto y le robaron su Honda Tornado blanca. La víctima recibió un disparo en la espalda y fue trasladada al hospital Cullen, donde permanece estable.

El hombre que fue baleado en un intento de robo en Guadalupe Oeste

Este miércoles, antes de las 8.30, un hombre de 50 años fue baleado durante un asalto en barrio Guadalupe Oeste , en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en calle Vieytes al 1900 , donde dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos lo abordaron y le robaron su motocicleta Honda Tornado blanca . Durante el ataque, uno de los asaltantes le disparó y lo hirió en la espalda.

La víctima fue identificada por sus iniciales como G. H. S., de 50 años . Oficiales de la Comisaría 8.ª y de la Estación Policial Norte (EPN) tomaron conocimiento del hecho y acudieron al lugar para asistir al hombre hasta la llegada de un médico del SIES 107 .

Tras ser examinado, fue trasladado en una ambulancia al hospital Cullen. Allí, los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la zona posterior del tórax. Según el primer diagnóstico, su estado de salud es estable y, en principio, la lesión no comprometería su vida.

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Investigación para identificar a los delincuentes

Luego del ataque, los oficiales de Orden Público iniciaron las actuaciones para esclarecer el robo y la agresión. En ese marco, identificaron a vecinos de la zona que podrían aportar información sobre lo ocurrido y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado tanto el asalto como los movimientos de los delincuentes antes y después del hecho.

Posteriormente, se sumaron a la investigación efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I, quienes trabajaron en el lugar del ataque y también se trasladaron al hospital Cullen para intentar dialogar con la víctima.

Intervención del Ministerio Público de la Acusación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Lascurain.

El funcionario judicial ordenó recabar información sobre el estado de salud del hombre herido, identificar a posibles testigos entre los vecinos del sector y verificar las cámaras de seguridad públicas y privadas que pudieran haber registrado el asalto y los recorridos de llegada y fuga de los delincuentes. También dispuso el secuestro de las imágenes de interés para la causa.

Además, ordenó la intervención de los especialistas del área Científica de la PDI para realizar los peritajes criminalísticos de rigor.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo calificado y lesiones por impacto de arma de fuego. La investigación continúa para identificar y detener a los responsables.