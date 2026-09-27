Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Fue baleado durante la madrugada de este domingo. Según relató la víctima, un hombre encapuchado lo abordó mientras circulaba en bicicleta y le disparó con un revólver. Fue trasladado al hospital Cullen y quedó internado en observación

La guardia del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe

Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 3.30 , un joven de 18 años fue baleado en el muslo izquierdo mientras circulaba en bicicleta por la intersección de calle Demetrio Gómez y un pasaje de la manzana 3 de Alto Verde , en la zona de la costa de la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Leandro Emanuel Contreras, de 18 años , quien recibió un disparo de arma de fuego en una de sus piernas.

Luego del ataque, el joven llegó consciente y por sus propios medios al Samco de Alto Verde, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, profesionales del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 lo trasladaron al hospital Cullen para una asistencia de mayor complejidad.

En el efector público, Contreras recibió las curaciones correspondientes y quedó internado en observación. Según se informó, no corre peligro de muerte.

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El relato de la víctima

De acuerdo con lo manifestado por el joven ante los investigadores, un hombre encapuchado lo abordó mientras circulaba en bicicleta por ese sector de Alto Verde y, sin que trascendieran mayores detalles sobre el ataque, le disparó con un revólver.

El proyectil atravesó el muslo izquierdo de la víctima, quien pudo continuar su recorrido hasta llegar al centro de salud del distrito costero.

La investigación por el ataque a tiros

Tras conocerse el hecho, agentes de Orden Público de la Comisaría 24ª de Alto Verde intervinieron en la investigación.

Los policías comenzaron a relevar el sector en busca de testigos que pudieran aportar información sobre el ataque y también verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado la agresión o el recorrido realizado por el atacante.

La causa quedó en manos del MPA

Los agentes informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se comunicó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso, entre otras medidas, que se establezca el estado de salud del joven baleado, que se identifique a posibles testigos entre los vecinos del sector y que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran contener imágenes del ataque.

También ordenó el secuestro de las imágenes de interés para la investigación y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones con arma de fuego, mientras los investigadores procuran determinar la identidad del agresor y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.