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Asaltaron un reconocido drugstore de B° Barranquitas: amenazaron a clientes y escaparon con $250.000 y una computadora

El robo ocurrió durante la madrugada de este sábado en un local ubicado sobre avenida López y Planes y calle Perú. Dos delincuentes armados irrumpieron en el negocio mientras había clientes, redujeron a la empleada y huyeron en motocicleta. La Policía analiza imágenes de las cámaras de seguridad.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de julio 2026 · 10:05hs
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Asalto a comercio: Dos delincuentes armados robaron un drugstore en barrio Barranquitas.

Asalto a comercio: Dos delincuentes armados robaron un drugstore en barrio Barranquitas.

Un grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto en un comercio de barrio Barranquitas durante la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió en el local Draxxo 24 Horas, ubicado en la intersección de avenida López y Planes y calle Perú, donde los ladrones redujeron a la empleada y escaparon con dinero en efectivo y una computadora.

Según las primeras informaciones, varios delincuentes llegaron al lugar en motocicletas. Dos de ellos ingresaron al comercio y uno exhibió un arma de fuego para amenazar a la trabajadora mientras exigía la entrega de la recaudación.

Los asaltantes se apoderaron de 250 mil pesos que había en la caja registradora y también se llevaron una computadora del local antes de darse a la fuga.

Clientes fueron testigos del asalto

Al momento del robo había clientes dentro del comercio, quienes presenciaron toda la secuencia y, tras la huida de los delincuentes, asistieron a la empleada y dieron aviso a la Central de Emergencias 911.

Pocos minutos después arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes entrevistaron a las personas presentes para obtener testimonios que permitan identificar a los autores del hecho.

LEER MÁS: Una joven intentó asesinar a su tía a balazos en barrio Barranquitas: la Policía busca a la agresora y a su cómplice

Analizan cámaras de seguridad

Los investigadores constataron que tanto el comercio como la zona cuentan con cámaras de videovigilancia, por lo que las imágenes serán incorporadas a la causa para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del asalto.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la identificación de testigos, el secuestro de las grabaciones de cámaras públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes por parte de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los delincuentes permanecen prófugos y la pesquisa continúa para establecer sus identidades y lograr su detención.

Barranquitas Drugstore asalto clientes cámaras
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