Murió un hombre de 71 años en un incendio en San José del Rincón: investigan cómo se originó el fuego

El fuego destruyó por completo una vivienda ubicada en la intersección de Independencia y el terraplén. La víctima fue identificada como Ricardo Oscar Villalba. La Fiscalía ordenó peritajes para determinar cómo se originó el siniestro.

Investigación en curso: La Fiscalía ordenó peritajes para determinar el origen del siniestro ocurrido en San José del Rincón.

Un hombre de 71 años murió este viernes por la tarde como consecuencia de un incendio que consumió por completo su vivienda en la ciudad de San José del Rincón . La Justicia investiga las causas que originaron el foco ígneo y no descarta ninguna hipótesis.

El hecho ocurrió minutos después de las 18:30 en una casa ubicada en la intersección de calle Independencia y el terraplén. Alertados por llamados de vecinos al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Comisaría 14ª acudieron al lugar junto con dotaciones de Bomberos Zapadores.

Pese al rápido despliegue, las llamas avanzaron con gran intensidad y destruyeron la vivienda. Una vez controlado el incendio, los bomberos ingresaron al inmueble y encontraron sin vida a su único morador, identificado como Ricardo Oscar Villalba, de 71 años.

Buscan determinar cómo se inició el fuego

Hasta el momento, los investigadores no lograron establecer qué originó el incendio. Entre las hipótesis que se analizan figuran tanto un hecho accidental ocurrido dentro de la vivienda como la posible intervención de un tercero.

En el lugar, los efectivos policiales identificaron a familiares y vecinos que podrían aportar información sobre lo sucedido. Además, se relevó la existencia de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones para determinar si registraron el inicio del incendio o movimientos previos al siniestro.

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Peritajes ordenados por la Fiscalía

El caso quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la realización de peritajes bomberiles para establecer el origen del fuego.

También ordenó que el médico policial examine el cuerpo de la víctima, además de profundizar la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir las circunstancias que derivaron en el fatal incendio.