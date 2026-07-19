Cayó un vendedor de drogas en San Javier: secuestraron más de $5,6 millones, un arma y ocho celulares

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Dignidad tras varias semanas de investigación por microtráfico. El principal sospechoso quedó detenido, mientras que una mujer fue aprehendida y luego recuperó la libertad, aunque continúa vinculada a la causa.

Allanan vivienda: Realizaron un allanamiento en San Javier por presunta venta de drogas al menudeo.

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en la ciudad de San Javier , en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo. En el operativo, los investigadores secuestraron más de 5,6 millones de pesos en efectivo , un arma de fuego, ocho teléfonos celulares, marihuana y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue llevado adelante este fin de semana por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda del barrio Dignidad , en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239 y tenencia indebida de arma de fuego.

El principal investigado fue identificado por sus iniciales C.D.C., de 31 años, quien quedó detenido por disposición de la Fiscalía. En tanto, una mujer de la misma edad, M.D.B., también fue aprehendida durante el allanamiento, aunque posteriormente recuperó la libertad por orden judicial y continuará vinculada a la investigación.

La investigación

La pesquisa se inició a partir de denuncias de vecinos que alertaban sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la vivienda y sobre la realización de disparos con armas de fuego por parte de uno de sus ocupantes.

Con esa información, los investigadores desarrollaron tareas de vigilancia encubierta, análisis criminal y relevamientos patrimoniales y financieros, que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

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Millonario secuestro

Durante el procedimiento, los agentes incautaron:

Más de 5,6 millones de pesos en efectivo.

Ocho teléfonos celulares.

Tres equipos de comunicación tipo handy.

Un pistolón calibre 16 y cuatro cartuchos.

Nueve gramos de marihuana.

Un picador metálico.

Un cuaderno con anotaciones consideradas de interés para la investigación.

Un equipo DVR, entre otros elementos.

Las pericias realizadas por la División Científica de la PDI confirmaron que la sustancia secuestrada era marihuana.

La causa

El fiscal Pablo Lipowy, del Ministerio Público de la Acusación, ordenó que el principal sospechoso permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada provisoriamente como infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239 y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la actividad delictiva investigada.