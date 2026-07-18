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Violento choque en la autopista: una mujer despistó en medio de la niebla y terminó incrustada contra los árboles

El fuerte siniestro ocurrió este sábado por la mañana a la altura del kilómetro 150, a la altura de la zona de countries y barrios cerrados, en la mano hacia Rosario. La conductora de un Renault Logan gris debió ser rescatada del habitáculo por el SIES 107. El vehículo quedó destruido, con troncos y ramas incrustados en la carrocería. Fue trasladada al Hospital Cullen.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de julio 2026 · 11:04hs
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Violento choque en la autopista: una mujer despistó en medio de la niebla y terminó incrustada contra los árboles

Violento choque en la autopista: una mujer despistó en medio de la niebla y terminó incrustada contra los árboles

Una mañana marcada por las peligrosas condiciones climáticas fue el escenario de un violento accidente de tránsito en la zona de countries y barrios cerrados. Una mujer resultó herida este sábado tras protagonizar un fuerte despiste y choque sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del kilómetro 150, sobre la mano que circula con sentido hacia el sur provincial.

El siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana, en un momento donde la capital santafesina y la región amanecieron cubiertas por una densa capa de niebla y un altísimo porcentaje de humedad, factores que redujeron drásticamente la visibilidad y volvieron sumamente resbaladiza la cinta asfáltica. Por causas que son materia de investigación pericial, la conductora de un Renault Logan de color gris perdió el control del rodado, salió de la calzada e impactó de lleno contra el sector arbolado de la banquina.

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La violencia del impacto quedó en evidencia al observar el estado del automóvil: terminó completamente destruido en su sector delantero y lateral, con ramas y partes de troncos incrustados entre las chapas y plásticos del motor.

Rescate contra reloj y traslado al Hospital Cullen

Automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso inmediato a las autoridades. Al arribar la ambulancia del SIES 107, los profesionales de la salud constataron que la conductora y única ocupante del coche continuaba atrapada dentro del habitáculo debido a la deformación de la carrocería tras los sucesivos impactos.

Los equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada durante varios minutos para estabilizar a la víctima y lograr su extracción segura. Según se informó, la mujer pudo ser rescatada consciente y, tras recibir las primeras curaciones en el lugar, fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen de la capital santafesina, donde ingresó para una evaluación médica exhaustiva y la realización de estudios tomográficos preventivos.

Tránsito reducido y líneas de investigación

Además de la atención sanitaria, el accidente de tránsito generó importantes complicaciones y demoras en la circulación vehicular de la autopista. Agentes de la Policía de Seguridad Vial montaron un operativo de balizamiento y reducción de calzada sobre la mano hacia Rosario para resguardar la zona de banquinas. El tránsito recuperó su fluidez normal promediando la mañana, una vez que una grúa pesada logró remover los restos del vehículo destruido.

Respecto a las causas que originaron el fuerte despiste, los peritos mecánicos no descartan ninguna hipótesis. Si bien la principal línea investigativa apunta al combo peligroso de la niebla y el pavimento húmedo, los pesquisas también evalúan la posibilidad de que la conductora haya sufrido una repentina descompensación física al volante que le hiciera perder el control absoluto del Logan.

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