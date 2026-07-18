Una joven intentó asesinar a su tía a balazos en barrio Barranquitas: la Policía busca a la agresora y a su cómplice

Sucedió en calle Estrada al 4.300. La víctima fue Verónica Gómez de 45 años, quien recibió cuatro impactos de bala y fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde quedó internada en estado delicado.

En la media tarde del viernes, las sucesivas deflagraciones de disparos de arma de fuego pusieron en alerta a los vecinos que viven sobre calle Estrada al 4.300, en pleno corazón de barrio Barranquitas , en el oeste de la capital santafesina.

Cuando salieron de sus viviendas para saber lo que estaba pasando, vieron a su vecina, Verónica Gómez de 45 años, baleada, ensangrentada y tirada en la vereda de su casa. Simultáneamente, un hombre y una mujer se alejaban a toda velocidad en una moto hacia el oeste. A ella la reconocieron, es la sobrina de la víctima. Ellos fueron los que denunciaron el suceso a la central de emergencias 911 .

Llegaron al lugar oficiales de la Policía de Acción Táctica PAT, que subieron a uno de los patrulleros a la mujer y a su hermano con destino al hospital Cullen, aunque a mitad de camino —avenida Perón y pasaje Irala— se encontraron con un médico —que constató heridas de bala en un brazo y en el abdomen— y una ambulancia del SIES 107, realizaron el trasbordo y finalmente le llevaron al hospital Cullen.

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Estado delicado tras los disparos

Verónica Gómez fue asistida en el shockroom para pacientes en estado crítico por los médicos de la Emergentología que constataron cuatro impactos de bala, en un brazo y en el abdomen, la estabilizaron con transfusiones de sangre y asistencia respiratoria mecánica, y la operaron de urgencia. Luego, quedó internada en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen, en estado delicado.

Según el testimonio brindado por el hermano de la víctima a los oficiales de Orden Público, de Cuerpos y de la Policía de Acción Táctica PAT, momentos antes del ataque se produjo una fuerte discusión entre la mujer herida y su sobrina, una joven de 24 años. El testigo sostuvo que al salir de la vivienda observó a la sospechosa a bordo de una motocicleta junto a un hombre, quien habría extraído un arma de fuego de entre sus prendas y se la entregó.

Siempre de acuerdo con esa versión, la joven tomó el arma y efectuó los disparos contra su tía, para luego escapar del lugar junto a su acompañante. Con la llegada de los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones PDI, avanzaron tanto en la identificación de personas, familiares y vecinos de la víctima, como la constatación sobre la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que aporten las imágenes sobre el suceso, y el desplazamiento posterior de la agresora y su cómoplice que huyeron a toda velocidad en una motocicleta.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, diligencias orientadas a localizar a la presunta autora y al hombre que la acompañaba, además de determinar el móvil del ataque; mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de homicidio.