Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Los delincuentes actuaron con precisión quirúrgica y escaparon con un botín millonario. La investigación apunta a que tenían información privilegiada sobre los movimientos del local.

Un robo millonario sacudió a la ciudad de Recreo este fin de semana. Durante la madrugada del sábado, delincuentes irrumpieron en un lubricentro ubicado en calle Juan de Garay al 1200 y se alzaron con una suma estimada entre 15 y 20 millones de pesos , además de dólares y reales.

El hecho se descubrió a las ocho de la mañana del sábado, cuando los empleados llegaron a abrir el local. Al ingresar, encontraron la administración en completo desorden y constataron daños en una puerta trasera, aparentemente violentada con una barreta, lo que permitió el acceso de los ladrones.

Tras la denuncia al 911, efectivos de la Comisaría 16° de Recreo acudieron al lugar y comenzaron las primeras diligencias. Los investigadores sospechan que los delincuentes tenían un conocimiento preciso del movimiento del negocio y de dónde estaba guardado el dinero, lo que refuerza la hipótesis de que contaron con información interna o cercana a la firma.

Los empleados confirmaron que el botín incluía pesos, dólares y reales, distribuidos en distintos puntos de la administración, lo que demuestra la precisión del golpe.

Un golpe planificado

Los policías recorrieron la zona en busca de testigos y comenzaron a relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la cuadra, donde podrían haberse registrado imágenes del ingreso y la fuga de los autores.

Según la reconstrucción, los delincuentes actuaron durante la madrugada, rompieron la puerta trasera y se movieron en la oscuridad con ayuda de linternas o celulares. Su accionar, rápido y certero, muestra que se trató de un golpe planificado y ejecutado con pleno conocimiento del local.

Intervención judicial

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó los peritajes criminalísticos en el lugar, mientras que el caso quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la identificación de testigos, el secuestro de imágenes y la continuidad de las tareas investigativas para dar con los responsables.

• LEER MÁS: Peaje de Sauce Viejo: detuvieron a dos hombres con $5 millones y un arma sin papeles en un control