Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Luego de la resonante victoria de Unión ante Racing, el Tate volverá a jugar el 14 de septiembre ante Gimnasia. Ventajas y desventajas del parate

El plantel de Unión tendrá dos semanas sin actividad que implica cuestiones positivas y otras no tanto.

A la hora de ver el vaso medio lleno o medio vacío, son varias las cuestiones para analizar, respecto a si es beneficioso o no el parate que afronta Unión por el desarrollo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si se trata de rescatar las cuestiones positivas habrá que mencionar que la principal tiene que ver con la recuperación de algunos jugadores.

Y es que los dos partidos que afrontó el Tate ante River y Racing en 72 horas fueron por demás de exigentes y le terminó pasando factura al físico de los jugadores.

Al punto tal que dos de ellos terminaron con molestias, al límite y por eso te receso les viene muy bien. Los jugadores en cuestión son Mauricio Martínez y Marcelo Estigarribia.

Ambos arrancaron la semana entrenando de manera diferenciada, con la idea de ir bajando cargas para que con el correr de los días estén en plenitud. Y en principio, ninguno de los dos tendrán problemas en jugar ante Gimnasia de La Plata.

Mientras que el cuerpo médico está atento a la evolución de Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo no jugó ante Racing por la lesión sufrida en el compromiso frente a River.

Si bien existe tranquilidad porque los estudios arrojaron que padece un esguince de tobillo, pero sin compromiso óseo o ligamentario, se aguarda por su evolución.

Así las cosas, es la principal duda que tendrá Madelón de cara al partido con el Lobo. Saber si podrá contar con Rodríguez o si Juan Pablo Ludueña se mantendrá como titular.

Y a la hora de señalar el aspecto negativo, habrá que mencionar que nunca es bueno frenar cuando un equipo viene levantando el rendimiento.

La realidad indica que Unión viene de protagonizar dos muy buenos partidos ante los mejores equipos del fútbol argentino como lo son River y Racing.

A Racing le ganó siendo muy superior y con River jugó de igual a igual cayendo en la definición desde los 12 pasos, pero pudiendo ganar el partido en los 90'.

Por lo cual, la mejora futbolística era muy notoria después de las dudas que había generado el rendimiento del Tate frente a Huracán y el envión ganador siempre es un plus.

En consecuencia, el partido ante Gimnasia dirá si el parate fue positivo o negativo para un equipo que se consolida dentro de los playoffs y que después de más de dos años, ganó dos partidos al hilo como visitante.