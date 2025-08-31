Uno Santa Fe | Policiales | peaje

Peaje de Sauce Viejo: detuvieron a dos hombres con $5 millones y un arma sin papeles en un control

El procedimiento ocurrió en el peaje de la autopista Santa Fe – Rosario. Los ocupantes de una camioneta no pudieron justificar el origen del dinero ni presentaron la documentación exigida para las armas. Quedaron a disposición del fiscal de Flagrancia.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de agosto 2025 · 14:26hs
Este fin de semana, un operativo de Prevención Activa de la Guardia Provincial en la autopista Santa Fe – Rosario derivó en la aprehensión de dos hombres que viajaban en una camioneta Ford Ranger a la altura del peaje de Sauce Viejo.

Al ser requisados, los agentes hallaron cinco millones de pesos en efectivo, además de un arma de fuego y un arma blanca. Ante el pedido de acreditación, los ocupantes no pudieron justificar el origen del dinero ni exhibir la documentación legal correspondiente al arma.

El procedimiento

Los oficiales informaron a los sospechosos que era necesario acreditar la legitimidad de los fondos y contar con la tenencia registrada del arma de fuego, requisitos que no pudieron cumplimentar.

Inmediatamente se dio intervención a la Jefatura de la Guardia Provincial, que trasladó la novedad al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

A disposición de la Justicia

El funcionario judicial ordenó la aprehensión de ambos hombres, la identificación de los mismos y la formación de causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

En cuanto al dinero secuestrado, la fiscalía evaluará si podría encuadrarse en delitos vinculados al lavado de activos o enriquecimiento ilícito. El vehículo en el que se trasladaban también quedó retenido.

