Sinner quiere seguir con su paso arrasador para meterse en las semifinales del US Open

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se enfrentará en cuartos de final con su compatriota Lorenzo Musetti

El tenista italiano Jannik Sinner (1º) se enfrentará este miércoles con su compatriota Lorenzo Musetti, por un lugar en las semifinales del US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Sinner, quien está demostrando un dominio impresionante en el circuito que solo puede ser puesto en duda por el español Carlos Alcaraz, viene de aplastar en los octavos de final al kazajo Aleksandr Bublik (23º) por triple 6-1.

Previamente había derrotado al checo Vit Kopriva, al australiano Alexei Popyrin y al canadiense Denis Shapovalov (27º), cediendo solo un set ante este último.

Musetti, por su parte, fue uno de los mejores jugadores durante la gira de polvo de ladrillo de principio de año, lo que le permitió instalarse cómodamente en el top 10 por primera vez en su carrera, pero a partir de allí sufrió un grave bajón de nivel que lo había hecho perder mucho terreno.

Sin embargo, el italiano volvió a mostrar su mejor versión en este US Open e incluso sueña con dar el gran golpe. Este gran encuentro está programado para no antes de las 21:10 (hora de Argentina).

Unas horas antes se dará el primer encuentro del día en el cuadro masculino, que tendrá como protagonistas al australiano Alex de Miñaur (8º) y al canadiense Felix Auger-Aliassime (25º).

De Miñaur no sorprende para nada en esta instancia ya que es uno de los jugadores más regulares del circuito, mientras que Auger-Aliassime supo ser uno de los grandes animadores del circuito, pero en los últimos años le costó mucho llegar a estas instancias, por lo que es una grata sorpresa volver a verlo entre los mejores de un Grand Slam.

Este martes ya se había confirmado el primer cruce de semifinales en este US Open debido a los triunfos del español Carlos Alcaraz (2º) y el serbio Novak Djokovic frente al checo Jiri Lehecka (20º) y el estadounidense Taylor Fritz (4º), respectivamente.