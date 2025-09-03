Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

El piloto de reserva Paul Aron tomará el volante del auto del argentino Franco Colapinto para la primera práctica libre del Gran Premio de Monza

3 de septiembre 2025 · 09:53hs
Franco Colapinto será reemplazado por Paul Aron.

El joven piloto estonio Paul Aron tendrá este fin de semana su primera experiencia oficial con Alpine en la Fórmula 1 cuando conduzca el auto de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

Alpine reemplazará a Colapinto en la primera práctica libre

La escudería francesa comunicó de manera oficial esa decisión, días después de que el argentino lograr su mejor actuación con el equipo tras firmar el undécimo puesto en Zandvoort, Países Bajos.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los entrenamientos libres 1. Será la tercera participación de Paul en los entrenamientos libres 1 de la temporada y la primera con el equipo BWT Alpine de Fórmula Uno”, indica el mensaje publicado por Alpine.

“Ha pilotado para el equipo en el Simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Testing Previous Cars), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Jóvenes Pilotos de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión, agrega.

El estonio de 21 años tomará el volante del auto que habitualmente conduce el argentino, siguiendo el mismo esquema que se vio en Suzuka cuando Ryo Hirakawa se subió al auto de Jack Doohan durante la primera sesión de entrenamientos.

Quién es Paul Aron: el rival de Franco Colapinto en Alpine

Aron nació el 4 de febrero de 2004 en Tallín, Estonia. A pesar de su corta edad, cuenta con una gran experiencia y pasó por todas las máximas categorías del automovilismo. Su camino comenzó en los Karts, donde se consagró campeón europeo con tan solo 13 años.

Luego pasó a la Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional con muy buenos rendimientos. Esto le sirvió para ganarse un lugar en la Fórmula 3 donde estuvo tan solo un año y en el 2023 pegó el salto a la Fórmula 2 para correr en el equipo Hitech GP. Allí fue rival de Franco Colapinto y vivieron una apasionante rivalidad deportiva.

El piloto de Estonia tuvo un gran rendimiento en sus primeras carreras, pero hubo un punto de inflexión para una mala racha: en la última vuelta de la carrera Sprint de Imola en el 2024, Colapinto le arrebató el triunfo con una espectacular maniobra en la última vuelta. Hace pocos días, Franco incluyó el video de esa situación como una parte importante de su año en un posteo de resumen. A pesar de esto, Aron terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2.

