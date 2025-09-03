Uno Santa Fe | Santa Fe | mascota

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

El tero, mascota famosa en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 estará en las competencias en la laguna Setúbal y la Costanera Oeste de nuestra ciudad

3 de septiembre 2025 · 10:55hs
La ciudad de Santa Fe se prepara ser subsede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025. Con la llegada de este evento deportivo sin precedentes en el país con atletas convencionales y adaptados, la icónica mascota “Teté” será un símbolo de la celebración en la capital provincial.

Teté es la mascota oficial de los Jadar 2025, un simpático personaje con forma de tero que ya es una figura reconocida en el deporte argentino. Se hizo famoso en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, donde su energía y carisma lo convirtieron en un símbolo del evento. Su regreso para los Jadar no es casualidad; fue elegido para representar los valores de inclusión, esfuerzo y compañerismo que promueve esta competencia.

Este personaje fue creado por el diseñador rosarino Ignacio Valentini, quien vive en Italia. Para su diseño, Valentini se inspiró en la mascota de los Juegos Cruz del Sur de 1982, que también fue un tero. El tero es una especie muy común en Latinoamérica, es un animal curioso y observador.

Valentini investigó en profundidad el comportamiento y la anatomía de esta ave para darle vida a un personaje que fuera “simpático, alegre, dinámico y atlético”. Lograr que un animal que vuela se viera bien en distintas poses y movimientos fue un reto de diseño, pero el resultado es un personaje lleno de energía y carisma que contagia alegría a los deportistas y al público.

El retorno de Teté es una decisión estratégica debido a que simboliza la continuidad del legado deportivo en estas tres localidades de la provincia. Su presencia ayuda a construir una identidad visual fuerte para los Jadar y conecta el evento actual con el éxito de competiciones pasadas. En esencia, Teté es el corazón emocional del evento, motivando a los más de 3.000 atletas de todo el país que competirán.

Palpitando los Jadar en Santa Fe

Cabe recordar que la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 se desarrollará entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe. Las competencias se llevarán a cabo en la laguna Setúbal y la Costanera Oeste. Deportes como remo, remo paralímpico, canotaje, paracanotaje, triatlón y paratriatlón son las disciplinas que se disputarán en estos espacios emblemáticos de la ciudad.

En ese sentido, será el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina y se disputará cada cuatro años, iniciando así el nuevo calendario olímpico y siendo la antesala de los Juegos Odesur 2026, donde la provincia de Santa Fe será la sede.

Organizados por el Comité Olímpico y Paralímpico Argentino, los Jadar reunirán a más de 3.000 atletas de todo el país en un mismo evento, siendo la primera vez que deportistas convencionales y adaptados compiten juntos. Para la ciudad, ser subsede es una gran oportunidad para fomentar el deporte de alto rendimiento, impulsar la economía local a través del turismo y la hotelería, y servir como preparación para los Juegos Suramericanos 2026.

