La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón Este miércoles se abre la 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal que tendrá como principal atractivo el clásico entre Unión y Colón Por Ovación 3 de septiembre 2025 · 10:20hs

Captura de video (disculpas por la calidad) La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

Este miércoles se abre el telón para una nueva jornada del Clausura 2025 del fútbol de salón de la Liga Santafesina, esta quinta fecha que nada más y nada menos albergará el Clásico de Santa Fe con Unión recibiendo a Colón en el Templo del Futsal.

El juego irá sin público y contará con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Liga. A continuación el cronograma completo.

TORNEO CLAUSURA 2025 FUTSAL Fecha 5 Miércoles 3 de septiembre 21 Universidad – Villa Dora En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima 22.30 Regatas – Polideportivo Llambi Campbell En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima Jueves 4 de septiembre 21.30 Unión – Colón En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima Viernes 5 de septiembre 21 STV – Semillero En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima 22.30 Dos Banderas – Colón de San Justo En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima 22.30 Deportivo Unión de Crespo – Náutico El Quillá En Gobernador Crespo, estadio Polideportivo del CDU Libre: Sanjustino