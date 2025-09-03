Uno Santa Fe | Ovación | Futsal

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Este miércoles se abre la 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal que tendrá como principal atractivo el clásico entre Unión y Colón

3 de septiembre 2025 · 10:20hs
La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

Este miércoles se abre el telón para una nueva jornada del Clausura 2025 del fútbol de salón de la Liga Santafesina, esta quinta fecha que nada más y nada menos albergará el Clásico de Santa Fe con Unión recibiendo a Colón en el Templo del Futsal.

El juego irá sin público y contará con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Liga. A continuación el cronograma completo.

TORNEO CLAUSURA 2025

FUTSAL

Fecha 5

Miércoles 3 de septiembre

21 Universidad – Villa Dora

En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima

22.30 Regatas – Polideportivo Llambi Campbell

En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima

Jueves 4 de septiembre

21.30 Unión – Colón

En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima

Viernes 5 de septiembre

21 STV – Semillero

En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima

22.30 Dos Banderas – Colón de San Justo

En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima

22.30 Deportivo Unión de Crespo – Náutico El Quillá

En Gobernador Crespo, estadio Polideportivo del CDU

Libre: Sanjustino

