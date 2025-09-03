La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

Este miércoles se abre el telón para una nueva jornada del Clausura 2025 del fútbol de salón de la Liga Santafesina, esta quinta fecha que nada más y nada menos albergará el Clásico de Santa Fe con Unión recibiendo a Colón en el Templo del Futsal.
Por Ovación
El juego irá sin público y contará con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Liga. A continuación el cronograma completo.
TORNEO CLAUSURA 2025
FUTSAL
Fecha 5
Miércoles 3 de septiembre
21 Universidad – Villa Dora
En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima
22.30 Regatas – Polideportivo Llambi Campbell
En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima
Jueves 4 de septiembre
21.30 Unión – Colón
En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima
Viernes 5 de septiembre
21 STV – Semillero
En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima
22.30 Dos Banderas – Colón de San Justo
En Monte Vera, cancha de Gimnasia y Esgrima
22.30 Deportivo Unión de Crespo – Náutico El Quillá
En Gobernador Crespo, estadio Polideportivo del CDU
Libre: Sanjustino