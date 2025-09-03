Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi sorprendió al público del Teatro Lola Membrives. Al final, lo saludó en el camarín

3 de septiembre 2025 · 08:21hs
Lionel Messi fue a ver la obra Rocky de su amigo Nicolás Vázquez.

Lionel Messi fue a ver la obra Rocky de su amigo Nicolás Vázquez.

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su gran amigo.

Messi fue al teatro a ver Rocky

Según supo Noticias Argentinas, la presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte.

La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo. Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.

En la previa del próximo compromiso de la Selección —este jueves frente a Venezuela— Lionel Messi eligió disfrutar de una velada cultural y acompañar a Nicolás Vázquez en la exitosa adaptación teatral de Rocky. Una escena íntima, emotiva y memorable que unió al arte con el deporte en una noche única.

