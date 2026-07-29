Ocurrió durante la madrugada de este miércoles en San Jerónimo al 5000. Un policía que estaba franco de servicio intervino tras ser alertado por su esposa y retuvo a los sospechosos hasta la llegada de efectivos de la Policía de Acción Táctica.

Barrio Escalante: detuvieron a una pareja cuando intentaba ingresar a robar a una clínica veterinaria

Esta madrugada de miércoles, cerca de la 1 , un suboficial de la Policía de Santa Fe que se encontraba franco de servicio intervino al advertir un intento de robo en una clínica veterinaria ubicada sobre San Jerónimo al 5089 , en barrio Escalante.

El agente fue alertado por su esposa, quien observó a un hombre y una mujer trepando las rejas de una ventana del comercio. De inmediato salió de su vivienda, logró interceptarlos y retenerlos, mientras daba aviso a la Central de Emergencias 911 .

Minutos después llegaron efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes realizaron las actuaciones correspondientes y aprehendieron a ambas personas.

Daños y elementos secuestrados

Durante la inspección del lugar, los policías constataron daños en la luminaria del cartel de la clínica veterinaria.

Además, secuestraron un reflector marca Solar Light de 300W y cinco letras de telgopor. La aprehensión se concretó alrededor de la 1.15.

Posteriormente, el hombre y la mujer fueron trasladados a Medicina Legal para la revisión médica y luego quedaron alojados en una dependencia policial.

Tentativa de robo y daños

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que ambos continuaran privados de la libertad, fueran identificados y permanecieran detenidos mientras avanza la investigación.

De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como tentativa de robo y daños.