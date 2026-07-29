Esta madrugada de miércoles, cerca de la 1, un suboficial de la Policía de Santa Fe que se encontraba franco de servicio intervino al advertir un intento de robo en una clínica veterinaria ubicada sobre San Jerónimo al 5089, en barrio Escalante.
Barrio Escalante: detuvieron a una pareja cuando intentaba ingresar a robar a una clínica veterinaria
Ocurrió durante la madrugada de este miércoles en San Jerónimo al 5000. Un policía que estaba franco de servicio intervino tras ser alertado por su esposa y retuvo a los sospechosos hasta la llegada de efectivos de la Policía de Acción Táctica.
Por Juan Trento
El agente fue alertado por su esposa, quien observó a un hombre y una mujer trepando las rejas de una ventana del comercio. De inmediato salió de su vivienda, logró interceptarlos y retenerlos, mientras daba aviso a la Central de Emergencias 911.
Minutos después llegaron efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes realizaron las actuaciones correspondientes y aprehendieron a ambas personas.
Daños y elementos secuestrados
Durante la inspección del lugar, los policías constataron daños en la luminaria del cartel de la clínica veterinaria.
Además, secuestraron un reflector marca Solar Light de 300W y cinco letras de telgopor. La aprehensión se concretó alrededor de la 1.15.
Posteriormente, el hombre y la mujer fueron trasladados a Medicina Legal para la revisión médica y luego quedaron alojados en una dependencia policial.
Tentativa de robo y daños
Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que ambos continuaran privados de la libertad, fueran identificados y permanecieran detenidos mientras avanza la investigación.
De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como tentativa de robo y daños.