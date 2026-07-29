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Madelón ensayó un Unión sin Tarragona para visitar a Gimnasia de Mendoza

El DT de Unión a perfilar los 11 para jugar por la tercera fecha del Clausura en Mendoza ante Gimnasia con una duda trascendental

Ovación

Por Ovación

29 de julio 2026 · 17:35hs
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Madelón ensayó un Unión sin Tarragona para visitar a Gimnasia de Mendoza

Prensa Unión

Unión dio otro paso en la preparación para visitar a Gimnasia de Mendoza y, aunque todavía restan dos entrenamientos, Leonardo Madelón dejó algunas pistas sobre los 11 que tiene en mente para el compromiso del próximo sábado, desde las 15.30, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

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La principal novedad de la práctica desarrollada este miércoles por la mañana en el predio fue la ausencia de Cristian Tarragona. El delantero arrastra una molestia física y no formó parte del equipo que paró el entrenador, una situación que obliga a seguir de cerca su evolución en las próximas horas.

Tarragona no estuvo entre los 11 de Uni&oacute;n por una molestia f&iacute;sica.

Tarragona no estuvo entre los 11 de Unión por una molestia física.

Por el momento, la idea es que el atacante continúe trabajando de manera diferenciada, por lo que los entrenamientos del jueves y viernes serán determinantes para saber si está en condiciones de viajar a Mendoza o si finalmente deberá quedar al margen.

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Más allá de esa incógnita, Madelón comenzó a delinear la formación con la que pretende salir a la cancha, en una semana que también está marcada por la expectativa de saber si el club logrará levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos antes del cierre de la lista.

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Los 11 que paró Madelón en Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Mauro Luna Diale y Misael Aguirre.

Unión Leonardo Madelón Gimnasia
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