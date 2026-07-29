Vuelco en La Guardia: esquivó un perro, chocó contra el guardarraíl, perdió una rueda y volcó, pero salió ileso

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre la ruta nacional 168, a la altura de La Guardia. El conductor de una camioneta de mudanzas aseguró que él y su acompañante resultaron ilesos tras intentar esquivar a un perro que cruzó la calzada.

Un espectacular vuelco se produjo durante la mañana de este miércoles sobre la ruta nacional 168 , a la altura del distrito costero de La Guardia , en el primer aliviador de la mano que conduce hacia la ciudad de Santa Fe .

El conductor de una camioneta de mudanzas relató a los efectivos policiales que un perro cruzó repentinamente la ruta y, al intentar esquivarlo, realizó una brusca maniobra. Como consecuencia, el vehículo impactó contra el guardarraíl , perdió completamente la rueda delantera izquierda y terminó volcando.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a la Central de Emergencias 911. Tanto el conductor como su acompañante lograron salir del vehículo por sus propios medios y confirmaron que no sufrieron lesiones.

Regulación del tránsito

Minutos después arribaron al lugar efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, personal de la 6ª Zona de Inspección, de la Subcomisaría 6ª de La Guardia y agentes de la Municipalidad de Santa Fe, quienes asistieron a los ocupantes del vehículo y organizaron un operativo para regular el tránsito y evitar nuevos siniestros.

El dispositivo de seguridad permanecerá hasta que una grúa retire la camioneta siniestrada y la traslade a un lugar seguro, restableciendo por completo la circulación en el sector.

Solo daños materiales

Las actuaciones fueron informadas a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina.

Como el siniestro vial no dejó personas heridas, las consecuencias fueron únicamente daños materiales. La resolución del caso quedará en el ámbito civil, entre la empresa de mudanzas propietaria del vehículo y la correspondiente compañía de seguros.