Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

La Fiscalía del MPA y la Policía de Santa Fe intentan determinar si las gravísimas lesiones fueron autoinfligidas o si existió la participación de terceros. El hombre, de 35 años, permanece internado en terapia intensiva del nosocomio con pronóstico reservado

Durante la madrugada del sábado, en la zona suburbana de Arocena , un hombre de 35 años sufrió gravísimas lesiones tras quedar con una manguera de riego alojada en el esófago y debió ser internado de urgencia. Actualmente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital José María Cullen , sedado, con asistencia médica permanente y en peligro de muerte .

El hombre recibió la primera atención en el Samco de Coronda , donde los profesionales lograron retirar el elemento y estabilizarlo. Debido a la magnitud de las lesiones provocadas en las vías digestiva y respiratoria , fue derivado al hospital Cullen , centro de mayor complejidad, donde los médicos continúan evaluando su evolución clínica.

Un familiar de la víctima fue quien alertó al 911 luego de encontrarlo con una importante hemorragia en la garganta. Según relató al operador de la central de emergencias, el hombre se encontraba junto a otra persona en un contexto de consumo de estupefacientes cuando comenzó a sufrir una crisis respiratoria.

El testimonio del acompañante

De acuerdo con la declaración brindada por el acompañante ante la Policía, habría sido la propia víctima quien se introdujo la manguera de riego en el cuerpo, utilizando una rama para empujarla y lograr una mayor profundidad.

Siempre según ese testimonio, el acompañante intentó retirar el objeto y, al advertir la presencia de abundante sangre, decidió solicitar ayuda.

Sin embargo, los especialistas del hospital Cullen manifestaron dudas sobre la posibilidad de que una persona pudiera provocarse por sí sola una lesión de semejante gravedad. Por ese motivo, se convocó a una junta médica para analizar el caso, ya que, según indicaron, no existen antecedentes similares registrados.

La investigación

La novedad fue informada desde el Samco de Coronda a la Jefatura de la Unidad Regional XV del departamento San Jerónimo, que a su vez dio inmediata intervención a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) debido a la gravedad del cuadro. Desde la fiscalía solicitaron un informe médico actualizado sobre el estado del paciente, que continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Cullen con riesgo de vida.

En esta etapa de la investigación, la principal hipótesis es que el episodio podría haber sido un accidente o un hecho autoinfligido. No obstante, los investigadores continúan realizando diligencias para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

En caso de comprobarse la participación de terceras personas, la causa podría ser recalificada como lesiones gravísimas o incluso como una tentativa de homicidio, según determine el avance de la investigación judicial.