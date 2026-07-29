Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

La Fiscalía del MPA y la Policía de Santa Fe intentan determinar si las gravísimas lesiones fueron autoinfligidas o si existió la participación de terceros. El hombre, de 35 años, permanece internado en terapia intensiva del nosocomio con pronóstico reservado

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de julio 2026 · 09:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Durante la madrugada del sábado, en la zona suburbana de Arocena, un hombre de 35 años sufrió gravísimas lesiones tras quedar con una manguera de riego alojada en el esófago y debió ser internado de urgencia. Actualmente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital José María Cullen, sedado, con asistencia médica permanente y en peligro de muerte.

Primera asistencia médica

El hombre recibió la primera atención en el Samco de Coronda, donde los profesionales lograron retirar el elemento y estabilizarlo. Debido a la magnitud de las lesiones provocadas en las vías digestiva y respiratoria, fue derivado al hospital Cullen, centro de mayor complejidad, donde los médicos continúan evaluando su evolución clínica.

Un familiar de la víctima fue quien alertó al 911 luego de encontrarlo con una importante hemorragia en la garganta. Según relató al operador de la central de emergencias, el hombre se encontraba junto a otra persona en un contexto de consumo de estupefacientes cuando comenzó a sufrir una crisis respiratoria.

El testimonio del acompañante

De acuerdo con la declaración brindada por el acompañante ante la Policía, habría sido la propia víctima quien se introdujo la manguera de riego en el cuerpo, utilizando una rama para empujarla y lograr una mayor profundidad.

Siempre según ese testimonio, el acompañante intentó retirar el objeto y, al advertir la presencia de abundante sangre, decidió solicitar ayuda.

Sin embargo, los especialistas del hospital Cullen manifestaron dudas sobre la posibilidad de que una persona pudiera provocarse por sí sola una lesión de semejante gravedad. Por ese motivo, se convocó a una junta médica para analizar el caso, ya que, según indicaron, no existen antecedentes similares registrados.

La investigación

La novedad fue informada desde el Samco de Coronda a la Jefatura de la Unidad Regional XV del departamento San Jerónimo, que a su vez dio inmediata intervención a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) debido a la gravedad del cuadro. Desde la fiscalía solicitaron un informe médico actualizado sobre el estado del paciente, que continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Cullen con riesgo de vida.

En esta etapa de la investigación, la principal hipótesis es que el episodio podría haber sido un accidente o un hecho autoinfligido. No obstante, los investigadores continúan realizando diligencias para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

En caso de comprobarse la participación de terceras personas, la causa podría ser recalificada como lesiones gravísimas o incluso como una tentativa de homicidio, según determine el avance de la investigación judicial.

hombre vida Cullen Arocena
Noticias relacionadas
Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Detuvieron a un pediatra de un sanatorio privado de Santa Fe imputado por abuso sexual

Detuvieron a un pediatra de un sanatorio privado de Santa Fe acusado de abuso sexual durante una consulta médica

Aprehendieron a un joven señalado como presunto autor de balear a una mujer en Guadalupe Oeste

Aprehendieron a un joven señalado como presunto autor de balear a una mujer en Guadalupe Oeste

Regis Martínez al 3700, el lugar donde sucedió el incendio fatal

Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

Lo último

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Último Momento
Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Ovación
Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Policiales
B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal