Ocurrió en Paraguay al 1700. La víctima fue derivada al Hospital de Emergencias con múltiples heridas y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario: una joven fue atacada por su novio con un cuchillo

Una joven de 18 años resultó con múltiples heridas de arma blanca en abdomen y tórax tras un intento de femicidio ocurrido en pleno centro de Rosario , y en la noche de este jueves fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El agresor se autolesionó e intentó quitarse la vida, por lo que quedó internado en el Hospital Centenario con guardia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 de este jueves en un departamento de un quinto piso de Paraguay al 1700, entre Cochabamba y Pellegrini. La víctima, identificada como Alison C., de 18 años, habría ido a visitar a su novio a su departamento. En circunstancias que se intentan dilucidar, el joven de 19 años atacó con un cuchillo a la chica, provocándole al menos siete heridas cortantes en abdomen y tórax.

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Gritos desesperados en pleno centro

Vecinos escucharon los gritos de la chica y llamaron al 911, y rápidamente acudió personal policial. De acuerdo con los testimonios recolectados, el agresor intentó suicidarse después del ataque.

La chica fue trasladada al Heca, donde fue sometida a una operación y en la noche de este jueves se encontraba estable en una sala de terapia intensiva. El atacante estaba internado en el Hospital Centenario.

Integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al lugar del ataque después de las 19 e incautaron diversos elementos que podrían servir como prueba para la investigación.