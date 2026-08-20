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Crece la preocupación en Unión por el mensaje de Lautaro Vargas tras su lesión

El lateral derecho compartió publicaciones en sus redes sociales luego del golpe sufrido ante San Lorenzo y generó incertidumbre entre los hinchas.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 20:07hs
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Crece la preocupación en Unión por el mensaje de Lautaro Vargas tras su lesión

La situación de Lautaro Vargas mantiene en vilo a Unión. El defensor sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el partido frente a San Lorenzo y, mientras aguarda nuevos estudios para conocer el alcance de la dolencia, realizó publicaciones en sus redes sociales que despertaron preocupación entre los simpatizantes del Tatengue.

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Las publicaciones que encendieron las alarmas

Vargas utilizó sus redes sociales para expresarse después del duro momento que atravesó durante el encuentro ante San Lorenzo. El lateral compartió una imagen en blanco y negro en la que aparece defendiendo la camiseta de Unión y la acompañó con dos emojis de corazones rotos.

La publicación rápidamente generó repercusión entre los hinchas, que interpretaron el gesto como una posible señal relacionada con la gravedad de la lesión que sufrió durante el partido.

La preocupación aumentó poco después, cuando el futbolista volvió a publicar contenido y dejó un mensaje vinculado con el momento personal que atraviesa.

“Así es la vida, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Pronto todo va a estar mejor. No dejes de intentarlo”, escribió Vargas.

Sus palabras generaron numerosas muestras de apoyo por parte de los simpatizantes, que esperan conocer cuanto antes el diagnóstico definitivo.

Unión todavía espera los estudios definitivos

Si bien durante las últimas horas comenzó a circular la posibilidad de una lesión de gravedad en los ligamentos cruzados, desde Unión todavía no confirmaron oficialmente ese diagnóstico.

Vargas había tenido que abandonar el encuentro ante San Lorenzo después de sufrir el inconveniente en su rodilla izquierda. Desde entonces, la incertidumbre se instaló alrededor de su estado físico.

Por ese motivo, tanto el cuerpo técnico como los hinchas permanecen atentos a los resultados que puedan arrojar las próximas evaluaciones médicas.

Un momento clave para el futuro de Vargas

La lesión aparece además en una etapa importante de la carrera del futbolista. Vargas había despertado el interés de diferentes clubes del exterior y contaba con posibilidades de continuar su carrera fuera del país durante este mercado de pases.

Uno de los destinos que había aparecido como alternativa era Emiratos Árabes, aunque cualquier negociación quedó condicionada por la situación física del jugador.

Mientras Unión espera certezas, el mensaje de Vargas provocó preocupación entre sus seguidores, que rápidamente se volcaron a las redes sociales para acompañarlo.

Ahora, todas las miradas están puestas en los próximos estudios. El club deberá determinar el alcance de la lesión y, a partir de allí, establecer los pasos a seguir para la recuperación del lateral derecho.

Unión Lautaro Vargas
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