Las Panteras tienen plantel definido para los amistosos ante Perú

El seleccionado argentino femenino se preparan para el Sudamericano con tres encuentros amistosos en el norte del país ante Perú.

Con la santafesina Vicky Mayer, Las Panteras viajan con plantel confirmado a Salta para los amistosos ante Perú

La santafesina Vicky Mayer fue convocada para formar parte del seleccionado argentino femenino de vóleibol que viajará a Salta y enfrentará a Perú en tres partidos amistosos rumbo al Sudamericano, clasificatorio para el Mundial, Juegos Olímpicos y Panamericanos.

Las Panteras tienen todo definido para su viaje a Salta de cara a los amistosos ante Perú que servirán como preparativo para grandes objetivos del año: el Sudamericano y los Juegos Panamericanos.

Los partidos entre las argentinas y el representativo peruano se disputarán el 22, 23 y 24 de agosto en el Microestadio Delmi de Salta, donde Las Panteras afrontarán la recta final para el torneo continental.

Luego del tercer puesto en la Copa Sudamericana, Argentina se presentará el sábado a las 19 ante Perú; el domingo 23, volverán a verse las caras desde las 19. El último de los amistosos será el lunes, a partir de las 15.

Cabe destacar que el Sudamericano Femenino de Vóley se disputará del 8 al 13 de septiembre en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro y otorgará plazas para el Mundial, una para los Juegos Olímpicos (al campeón) y Juegos Panamericanos.

Las Panteras jugarán ante Perú, Chile, Venezuela, Brasil y Colombia, en un formato de todos contra todos.

Las convocadas son las siguientes jugadoras:

Victoria Mayer, Melany Detzel, Morena Chiappero, Bianca Cugno, Anahí Tosi, Bianca Bertolino, Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Nicole Pérez, Martina Bednarek, Nuria Farriol, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Avril García, Micaela Cabrera, Julieta Medina Sarmiento, Martina Da Dalt, Agostina Pelozo, Victoria Caballero.