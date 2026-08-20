Humboldt convoca a un gran festival de boxeo de aficionados

En las instalaciones del Club Juventud Unida de Humboldt, bajo la organización de Carlos Lemos y Juan Medina, este sábado se realizará una velada con diez peleas amateurs.

El Club Juventud Unida de Humboldt será el escenario de la presentación de la local Celene Galindo.

El próximo sábado 22 de agosto, en las instalaciones del Club Juventud Unida de Humboldt, localidad ubicada en el departamento Las Colonias, se llevará a cabo una interesante velada de boxeo amateur con diez combates, con púgiles y una cartelera que incluye la presencia de varios deportistas de la ciudad de Santa Fe. El evento es organizado por el entrenador y promotor de boxeo, Carlos Lemos, y el entrerriano Juan Medina, en el que se destaca la presencia de una talentosa deportista de la localidad, como es Celene Galindo, que entrena en el Club Atlético Colón.

La jornada boxística con púgiles aficionados dispone de muy buenas peleas, cuenta con el respaldo de la comuna de Humboldt, y la fiscalización de la Asociación de Boxeo de la provincia de Santa Fe. Una buena oportunidad para ver en acción a boxeadores amateurs de toda la región. En el fondo, la noche de guerras, lo animarán Celene Galindo de Colón de Santa Fe, pero oriunda de la localidad de Humboldt, frente a Ailen Algarañaz de la ciudad de Paraná.

La boxeadora de Colón, Celene Galindo se medirá con la entrerriana Ailen Algarañaz ante su público en la pelea de fondo.

También estarán combatiendo Facundo Godoy de los Ángeles Blanco de Rafaela con Ricardo Hurgoitti del King Box, Maximiliano Cariaga del Chino Box con Germán Algarañaz del Justo Martínez de la ciudad de Paraná, Nicolás Rodríguez del Club Colón con Brian Dussol del King Box de la ciudad de Santa Fe, y Bruno Ramayón del Toledo Box de Esperanza con Nicolás Tobar del Olimboxing y que es entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami.

Además se enfrentarán Cristian Benítez del Club Colón con Jairo Sánchez del Olimboxing, Martín González del Toledo de Esperanza con Agustín Morales del Olimboxing, Tomás Mendoza de Colón de Santa Fe con Bruno Gamarra del King Box, Matías Córdoba de Colón con Tiziano Indiner del Toledo de Esperanza y Mauricio Santillán del Toledo de Esperanza con Arturo Gottardi del Willie Pep de la capital provincial, entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio ubicado en el barrio Roma.

Chiquito Vergara tiene otro desafío

El próximo sábado 26 de septiembre se realizará un gran festival de boxeo con algunos combates con púgiles rentados y otros entre aficionados, y está previsto que sea en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. La novedad es que el que peleará ante su público es nada más y nada menos que Jonathan Vergara de la entidad sabalera. Chiquito de 29 años, irá por su pelea número catorce en el campo rentado, y llega con un currículum de nueve triunfos, cinco por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Será una buena oportunidad para ver al púgil pesado de Colón, entrenado por Carlos Lemos, ante su público, ya que sus últimas dos presentaciones fueron en el exterior, una ante el cubano radicado en Alemania, Carlos Castillo Rodríguez ante quien cayó en las Islas Baleares en Palma de Mallorca, y previamente, lo habría hecho ante el ucraniano Bohdan Myronets en el algiris Arena de Lituania.

El Chino González se presenta en la FAB

Este sábado 22 de agosto en el marco de la cuarta fecha de Boxeo de Primera Promocional, el Chinno Damián Ismael González buscará su tercera victoria en el campo rentado. En la categoría welter, a cuatro asaltos, el invicto santafesino de 20 años, entrenado por el Peri Boxing Club de Santo Tomé, Damián Ismael González (2-0, 1 KO), quien busca continuar con su auspicioso comienzo de carrera en el campo rentado, se medirá con un rival que hará el debut profesional, el formoseño Pedro Rubén Busto.

Varios santafesinos se presentan en Rafaela

Este viernes 21 de agosto, a partir de las 21.30, el Club Peñarol de la ciudad de Rafaela, será escenario de una gran velada con ocho combates amateurs, con varios púgiles de la ciudad de Santa Fe, y una pelea profesional protagonizada por el rafaelino Omar el Loco Dïaz que de este modo regresa a subirse al ring ante su gente.

Díaz llega con un objetivo claro: seguir buscando cinturones y acercarse a una oportunidad por el título argentino. Pero además dejó un mensaje para quienes recién empiezan: “No tengan miedo de soñar. Pónganse metas altas y trabajen día a día, porque los sueños se pueden lograr”. El combate entre El Loco Díaz y el Potrillo Maximiliano Martillo, oriundo de Ensenada, provincia de Buenos Aires, está prevista a seis asaltos.

En cuanto a los combates amateurs, serán ocho, tres de ellas protagonizadas por mujeres. Será cruce entre dos chicas de la capital provincial, Guliana Niello del Upper entrenada por Lucho Fernández y Gianella Rodríguez del Thunder Box, Narela Retamoso de Rafaela con Tama Villafañe de Esperanza y Carmina Russo de Rafaela con Betiana Vidoz de la provincia de Entre Ríos.

Entre los varones se medirán Facundo Ojeda de Santa Fe, entrenado por Totino Caunedo en el Thunder Box peleará con Matías Murúa de Rafaela, Valentín Pérez de la ciudad de Santa Fe lo hará con Alejo Dominguez de Rafaela, César Ferreyra de Rafaela con Alejandro Herrera de Sunchales, Darío Medina de San Jorge con Martín Mottura de Esperanza y el cruce entre locales, Nahuel Ferreyra con Bruno Ahumada.

En relación a los combates amateurs, serán ocho, tres de ellas protagonizadas por mujeres. Será cruce entre dos chicas de la capital provincial, Guliana Niello del Upper entrenada por Lucho Fernández y Gianella Rodríguez del Thunder Box, Narela Retamoso de Rafaela con Tama Villafañe de Esperanza y Carmina Russo de Rafaela con Betiana Vidoz de la provincia de Entre Ríos.

Entre los varones se medirán Facundo Ojeda de Santa Fe, entrenado por Totino Caunedo en el Thunder Box peleará con Matías Murúa de Rafaela, Valentín Pérez de la ciudad de Santa Fe lo hará con Alejo Dominguez de Rafaela, César Ferreyra de Rafaela con Alejandro Herrera de Sunchales, Darío Medina de San Jorge con Martín Mottura de Esperanza y el cruce entre locales, Nahuel Ferreyra con Bruno Ahumada.