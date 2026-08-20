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Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

La disciplina tendrá tres jornadas de competencia en Rosario, con pruebas individuales y sincronizadas en las ramas masculina y femenina.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 18:03hs
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El Invencible Arena de Rosario será escenario de una competencia de gimnasia rumbo a los Juegos Suramericanos.

El Invencible Arena de Rosario será escenario de una competencia de gimnasia rumbo a los Juegos Suramericanos.

La gimnasia trampolín combina acrobacia, coordinación y precisión sobre una cama elástica. Los deportistas realizan series de saltos en las que ejecutan giros y mortales a gran altura, con el objetivo de alcanzar el mayor nivel de dificultad posible sin perder el control, la estabilidad ni la técnica.

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El mega evento deportivo incluirá competencias individuales y sincronizadas. En esa última modalidad, dos gimnastas ejecutan sus rutinas de manera simultánea y deben mantener la mayor coordinación posible durante toda la presentación.

La disciplina formará parte del mega evento deportivo, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

El certamen será uno de los acontecimientos deportivos más importantes en la historia de la provincia. Además de reunir a atletas de toda la región, dejará una huella en la infraestructura, el desarrollo de las distintas disciplinas y la consolidación de Santa Fe como sede de grandes competencias internacionales.

Dentro de ese calendario, la gimnasia trampolín se disputará los días 19, 20 y 21 de septiembre en el estadio Invencible Arena, ubicado en bulevar Oroño 2493, en Rosario.

Podrán participar atletas de países cuyos comités olímpicos nacionales estén afiliados o hayan sido invitados por la Organización Deportiva Suramericana. Asimismo, las respectivas federaciones deberán integrar la CONSUGI (Confederación Sudamericana de Gimnasia) y estar afiliadas a la Federación Internacional de Gimnasia.

Tres jornadas en el Invencible Arena

La primera jornada se realizará el sábado 19 de septiembre. Entre las 8.30 y las 12 se desarrollarán los entrenamientos programados para las modalidades individual y sincronizada, mientras que de 16 a 19 será el turno de la clasificación de trampolín sincronizado en las categorías masculina, femenina y mixta.

El domingo 20, también desde las 8.30, se efectuarán los entrenamientos correspondientes al trampolín individual. La ronda clasificatoria masculina y femenina se disputará entre las 16 y las 19.

Las finales quedarán reservadas para el lunes 21 de septiembre. Los clasificados entrenarán entre las 8.30 y las 11, mientras que la definición del trampolín sincronizado será de 15 a 17. Posteriormente, entre las 17.30 y las 19, se disputarán las finales individuales masculinas y femeninas.

Cómo será el sistema de competencia

Los atletas deberán tener al menos “17 años cumplidos” durante 2026. Cada país podrá inscribir hasta dos gimnastas masculinos y dos femeninos, lo que establece un cupo máximo de cuatro deportistas por comité olímpico nacional.

Las delegaciones también podrán contar con hasta dos entrenadores por rama y un jefe de equipo. Para que una prueba pueda realizarse deberá reunir representantes de al menos cinco países, de acuerdo con el manual de competencia de la Odesur.

Durante la clasificación, cada gimnasta o pareja deberá presentar dos series, que podrán ser iguales o diferentes. Los ocho participantes o equipos con las puntuaciones más altas obtenidas en cualquiera de las dos rutinas avanzarán a la instancia decisiva.

En la final, los clasificados realizarán una única serie libre para determinar las posiciones y los ganadores de las medallas. Todas las pruebas se regirán por las normas técnicas vigentes de la Federación Internacional de Gimnasia.

Entrenamientos y reuniones técnicas

La actividad previa comenzará el jueves 17 de septiembre con una jornada de entrenamiento no oficial, cuyo horario todavía deberá ser confirmado. El viernes 18 habrá prácticas programadas, además de una reunión técnica y un encuentro de jueces.

El programa definitivo de entrenamientos será establecido una vez que se reciban todas las inscripciones. Las instalaciones solamente podrán utilizarse en los horarios determinados por el Comité Organizador, mientras que cualquier situación no contemplada por los reglamentos de la Odesur o la FIG será resuelta por las autoridades de los Juegos Suramericanos.

Gimnasia Juegos Suramericanos Arena
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