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Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Sucedió este miércoles a la mañana en Dorrego y Zeballos. La policía detuvo al presunto agresor, expareja de la víctima, en Colón al 2000.

19 de agosto 2026 · 14:54hs
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Conmoción en Zeballos y Dorrego por un femicidio. Una mujer fue apuñalada por su expareja

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Conmoción en Zeballos y Dorrego por un femicidio. Una mujer fue apuñalada por su expareja

Una mujer fue asesinada a puñaladas este miércoles cuando se encontraba dentro una farmacia de Zeballos y Dorrego, en pleno centro de la ciudad de Rosario. Las primeras informaciones indicaban que el autor del femicidio, que ya fue detenido, sería expareja de la víctima.

Según las primeras informaciones, el incidente sucedió alrededor de las 9.40. La víctima se encontraba dentro de la farmacia, cuando un hombre, que sería su expareja, ingresó al negocio y fue directamente a apuñalarla; al consumar la agresión, el sujeto huyó del lugar corriendo.

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), pero los médicos constataron que la mujer ya había fallecido.

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Dónde detuvieron al agresor

De acuerdo con los datos preliminares, el homicida se dio a la fuga por calle Zeballos en dirección al este y finalmente fue detenido por agentes de la Brigada Motorizada en Colón al 2000. Al momento de la detención por parte del personal policial, el homicida llevaba una botella en la mano y manifestaba querer quitarse la vida.

Trascendió que el lugar donde fue capturado el femicida sería su domicilio.

Femicidio Mujer farmacia centro agresor
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