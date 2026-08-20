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Juegos Suramericanos: la Antorcha llegó a San Cristóbal y cuatro deportistas llevaron el Fuego de los Juegos

La jornada reunió en a vecinos, deportistas e instituciones en San Cristóbal una celebración que combinó deporte, recreación y emoción. El recorrido continuará por el norte provincial y tendrá a Tostado como próxima parada

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 21:46hs
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La antorcha de los Juegos Suramericanos sigue la recorrida por el territorio provincial.

La antorcha de los Juegos Suramericanos sigue la recorrida por el territorio provincial.

La Antorcha Suramericana continuó este jueves 20 de agosto su recorrido por la provincia de Santa Fe y llegó a San Cristóbal, donde el paso del Fuego Suramericano reunió a deportistas, instituciones y vecinos en una jornada que combinó deporte, recreación y emoción.

La iniciativa busca llevar el espíritu de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a distintas localidades de la provincia y hacer partícipe a todo el territorio de la celebración, más allá de las tres ciudades que serán sedes oficiales.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Cinco historias detrás de la Antorcha Suramericana

En San Cristóbal, la llama tuvo cinco relevos vinculados con el deporte y la historia de la ciudad. El primero fue Alan Natali, campeón Panamericano de Bochas. Luego tomó la Antorcha Juan Bentancor, campeón Panamericano de Taekwondo ITF.

El tercer relevo estuvo a cargo de Carlos Gamarra, quien consiguió el tercer puesto en el Sudamericano de Atletismo Escolar. Después fue el turno de Agueda Irusta, reconocida como la primera campeona argentina de básquet de la ciudad.

“Es un orgullo, sinceramente no me lo esperaba porque hace unos años que no competía y fue una sorpresa que me hayan elegido”, remarcó Gamarra. Y Natali, que compartió su mirada, aprovechó para dejar un mensaje para los niños, niñas y adolescentes: “Que nunca dejen de soñar por sus metas”.

El recorrido se cerró con la Familia Cabrera, en homenaje a Ian Cabrera. Los relevos estuvieron acompañados por deportistas sancristobalenses que alcanzaron reconocimiento a nivel nacional.

Una celebración que recorrió San Cristóbal

El paso de la Antorcha estuvo acompañado por distintas propuestas deportivas y recreativas para la comunidad, entre ellas realidad virtual, eGames, simuladores, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte.

La jornada permitió que vecinos y deportistas se acercaran al símbolo de los Juegos y formaran parte de la celebración previa a la competencia continental.

El recorrido del Fuego Suramericano atraviesa los 19 departamentos de Santa Fe. Tras su paso por San Cristóbal, la Antorcha continuará su recorrido y tendrá como próxima parada a Tostado, donde seguirá acercando el espíritu de los Juegos Suramericanos a las comunidades santafesinas.

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