Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visita a Aldosivi, que atraviesa una racha negativa y acumula 21 partidos sin ganar

Unión viajará a Mar del Plata para enfrentar a un Tiburón urgido por cortar su extensa sequía. El partido también será clave para Leonardo Madelón.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 16:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión visita a Aldosivi, que atraviesa una racha negativa y acumula 21 partidos sin ganar

Unión afrontará este fin de semana un exigente compromiso ante Aldosivi en Mar del Plata, en un partido que tendrá presión de ambos lados. El equipo dirigido por Leonardo Madelón buscará sumar fuera de casa frente a un rival que atraviesa una crisis profunda y acumula 21 encuentros sin victorias. El resultado podría influir también en ambos entrenadores.

LEER MAS: Unión pidió adelantar su partido ante Instituto por el Torneo Diego Barisone

El Tatengue va por un resultado importante en Mar del Plata

El conjunto santafesino tendrá por delante una nueva oportunidad para sumar puntos fuera de casa y continuar con sus objetivos en el campeonato. Para Unión, el encuentro ante Aldosivi aparece como una prueba importante frente a un adversario que llegará obligado a conseguir un triunfo.

Leonardo Madelón también atraviesa un momento en el que necesita resultados para trabajar con mayor tranquilidad. Por eso, el viaje a Mar del Plata tendrá una importancia especial para el entrenador y sus dirigidos.

Del otro lado estará un Aldosivi que no consigue ganar desde hace 21 partidos. La extensa racha está compuesta por 11 derrotas y 10 empates, números que explican el complicado presente del conjunto portuense.

El último partido del Tiburón terminó 0-0 frente a Tigre. Ese resultado permitió disminuir parcialmente el malestar que existía alrededor del equipo, aunque la preocupación continúa y el duelo frente a Unión aparece como una nueva oportunidad para cambiar el rumbo.

Aldosivi llega obligado y Damonte está bajo presión

Hernán Darío Damonte asumió recientemente la conducción de Aldosivi y lleva solamente cinco partidos al frente del equipo. Antes de su llegada estuvieron Luis García, Guillermo Farré y Mariano Charlier, entre otros entrenadores que tampoco lograron ponerle fin a la mala racha.

La situación provocó además un fuerte malestar entre los hinchas. La semana pasada, un grupo de simpatizantes se acercó al predio donde concentra el plantel, ubicado en la zona del puerto de Mar del Plata, para reclamar mayor compromiso y mejores resultados.

Una derrota frente a Unión podría volver a poner en discusión la continuidad de Damonte. El escenario tiene similitudes con el momento que atraviesa Madelón, por lo que el partido puede adquirir una importancia todavía mayor para ambos cuerpos técnicos.

El equipo local tendría prácticamente definida su formación. Lucas Acosta; Elías López, Leonardo Sigali, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Alan Sosa, Lucas Castro, Felipe Anzo y Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar y Matías Godoy serían los futbolistas que comenzarían el encuentro.

Entre los nombres destacados aparece Cufré, quien regresó a Mar del Plata luego de su paso por el fútbol brasileño, mientras que Gaitán aporta experiencia después de sus pasos por Boca y Benfica.

Unión también deberá afrontar un escenario particular

El partido se disputará en el estadio José María Minella, otro de los puntos que genera preocupación en Mar del Plata. El histórico escenario mundialista, construido para la Copa del Mundo de 1978, atraviesa desde hace años un proceso de deterioro y recuperación.

La platea cubierta permanece cerrada debido a problemas estructurales y al riesgo de derrumbe. La situación obliga a realizar una importante inversión para recuperar las instalaciones, mientras el complejo atraviesa además un proceso de concesión.

Las dificultades alcanzan incluso a los trabajadores de prensa. Las cabinas de transmisión están ubicadas debajo de la platea clausurada, por lo que los periodistas deben ubicarse actualmente en la platea descubierta y compartir el espacio con los espectadores.

El complejo también cuenta con el Polideportivo Municipal, que presenta mejores condiciones y continúa recibiendo eventos deportivos importantes, como los encuentros de Peñarol por la Liga Nacional de Básquet.

En este contexto, Unión buscará aprovechar la necesidad de su rival para conseguir un resultado positivo en Mar del Plata. Aldosivi necesita desesperadamente cortar una racha de 21 partidos sin ganar, mientras el Tatengue intentará regresar a Santa Fe con puntos importantes y darle un respaldo al ciclo de Madelón.

Unión Aldosivi crisis
Noticias relacionadas
vargas, entre la incertidumbre y la preocupacion: union espera respuestas por su rodilla

Vargas, entre la incertidumbre y la preocupación: Unión espera respuestas por su rodilla

madelon probo con cuatro cambios en union para visitar a aldosivi

Madelón probó con cuatro cambios en Unión para visitar a Aldosivi

el parte medico que preocupa a union: tres lesionados y un equipo por rearmar

El parte médico que preocupa a Unión: tres lesionados y un equipo por rearmar

claudio corvalan vive un buen momento en madryn tras su salida de union

Claudio Corvalán vive un buen momento en Madryn tras su salida de Unión

Lo último

Weigandt deja Boca y busca una nueva oportunidad en Liga de Quito a préstamo

Weigandt deja Boca y busca una nueva oportunidad en Liga de Quito a préstamo

Colón rompe el molde ante San Miguel y Delfino prepara un esquema con dos puntas

Colón rompe el molde ante San Miguel y Delfino prepara un esquema con dos puntas

Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

Último Momento
Weigandt deja Boca y busca una nueva oportunidad en Liga de Quito a préstamo

Weigandt deja Boca y busca una nueva oportunidad en Liga de Quito a préstamo

Colón rompe el molde ante San Miguel y Delfino prepara un esquema con dos puntas

Colón rompe el molde ante San Miguel y Delfino prepara un esquema con dos puntas

Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

Humboldt convoca a un gran festival de boxeo de aficionados

Humboldt convoca a un gran festival de boxeo de aficionados

El estremecedor relato del abuelo del niño asesinado en San Justo: Parecía que estaba poseída y decía que mi nietito hablaba como un demonio

El estremecedor relato del abuelo del niño asesinado en San Justo: "Parecía que estaba poseída y decía que mi nietito hablaba como un demonio"

Ovación
Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

Invencible Arena recibirá la gimnasia trampolín de los Juegos Suramericanos 2026

Humboldt convoca a un gran festival de boxeo de aficionados

Humboldt convoca a un gran festival de boxeo de aficionados

La Reserva de Colón venció 1-0 a Platense y consiguió su primer triunfo en el Torneo Proyección

La Reserva de Colón venció 1-0 a Platense y consiguió su primer triunfo en el Torneo Proyección

Unión pidió adelantar su partido ante Instituto por el Torneo Diego Barisone

Unión pidió adelantar su partido ante Instituto por el Torneo Diego Barisone

Mastantuono fue presentado en Fiorentina y aseguró que su llegada a Italia no es una revancha

Mastantuono fue presentado en Fiorentina y aseguró que su llegada a Italia "no es una revancha"

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"