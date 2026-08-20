Unión visita a Aldosivi, que atraviesa una racha negativa y acumula 21 partidos sin ganar

Unión viajará a Mar del Plata para enfrentar a un Tiburón urgido por cortar su extensa sequía. El partido también será clave para Leonardo Madelón.

Unión afrontará este fin de semana un exigente compromiso ante Aldosivi en Mar del Plata, en un partido que tendrá presión de ambos lados. El equipo dirigido por Leonardo Madelón buscará sumar fuera de casa frente a un rival que atraviesa una crisis profunda y acumula 21 encuentros sin victorias. El resultado podría influir también en ambos entrenadores.

El Tatengue va por un resultado importante en Mar del Plata

El conjunto santafesino tendrá por delante una nueva oportunidad para sumar puntos fuera de casa y continuar con sus objetivos en el campeonato. Para Unión, el encuentro ante Aldosivi aparece como una prueba importante frente a un adversario que llegará obligado a conseguir un triunfo.

Leonardo Madelón también atraviesa un momento en el que necesita resultados para trabajar con mayor tranquilidad. Por eso, el viaje a Mar del Plata tendrá una importancia especial para el entrenador y sus dirigidos.

Del otro lado estará un Aldosivi que no consigue ganar desde hace 21 partidos. La extensa racha está compuesta por 11 derrotas y 10 empates, números que explican el complicado presente del conjunto portuense.

El último partido del Tiburón terminó 0-0 frente a Tigre. Ese resultado permitió disminuir parcialmente el malestar que existía alrededor del equipo, aunque la preocupación continúa y el duelo frente a Unión aparece como una nueva oportunidad para cambiar el rumbo.

Aldosivi llega obligado y Damonte está bajo presión

Hernán Darío Damonte asumió recientemente la conducción de Aldosivi y lleva solamente cinco partidos al frente del equipo. Antes de su llegada estuvieron Luis García, Guillermo Farré y Mariano Charlier, entre otros entrenadores que tampoco lograron ponerle fin a la mala racha.

La situación provocó además un fuerte malestar entre los hinchas. La semana pasada, un grupo de simpatizantes se acercó al predio donde concentra el plantel, ubicado en la zona del puerto de Mar del Plata, para reclamar mayor compromiso y mejores resultados.

Una derrota frente a Unión podría volver a poner en discusión la continuidad de Damonte. El escenario tiene similitudes con el momento que atraviesa Madelón, por lo que el partido puede adquirir una importancia todavía mayor para ambos cuerpos técnicos.

El equipo local tendría prácticamente definida su formación. Lucas Acosta; Elías López, Leonardo Sigali, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Alan Sosa, Lucas Castro, Felipe Anzo y Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar y Matías Godoy serían los futbolistas que comenzarían el encuentro.

Entre los nombres destacados aparece Cufré, quien regresó a Mar del Plata luego de su paso por el fútbol brasileño, mientras que Gaitán aporta experiencia después de sus pasos por Boca y Benfica.

Unión también deberá afrontar un escenario particular

El partido se disputará en el estadio José María Minella, otro de los puntos que genera preocupación en Mar del Plata. El histórico escenario mundialista, construido para la Copa del Mundo de 1978, atraviesa desde hace años un proceso de deterioro y recuperación.

La platea cubierta permanece cerrada debido a problemas estructurales y al riesgo de derrumbe. La situación obliga a realizar una importante inversión para recuperar las instalaciones, mientras el complejo atraviesa además un proceso de concesión.

Las dificultades alcanzan incluso a los trabajadores de prensa. Las cabinas de transmisión están ubicadas debajo de la platea clausurada, por lo que los periodistas deben ubicarse actualmente en la platea descubierta y compartir el espacio con los espectadores.

El complejo también cuenta con el Polideportivo Municipal, que presenta mejores condiciones y continúa recibiendo eventos deportivos importantes, como los encuentros de Peñarol por la Liga Nacional de Básquet.

En este contexto, Unión buscará aprovechar la necesidad de su rival para conseguir un resultado positivo en Mar del Plata. Aldosivi necesita desesperadamente cortar una racha de 21 partidos sin ganar, mientras el Tatengue intentará regresar a Santa Fe con puntos importantes y darle un respaldo al ciclo de Madelón.