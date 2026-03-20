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Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

La PDI detuvo a los dos principales sospechosos del crimen. En los operativos secuestraron armas, droga y otros elementos clave para la causa

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de marzo 2026 · 11:49hs
Detuvieron a los presuntos asesinos de Sebastián Amarilla

gentileza

Detuvieron a los presuntos asesinos de Sebastián Amarilla, vecino de Recreo

Esta mañana de viernes, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Recreo, como corolario de la investigación por el asesinato de Guillermo Sebastián Amarilla, de 34 años. Como resultado, detuvieron a los dos principales investigados y secuestraron elementos probatorios incriminantes.

crimen Recreo
El lugar en dónde sucedió el crimen de Amarilla, en la ciudad de Recreo.

El lugar en dónde sucedió el crimen de Amarilla, en la ciudad de Recreo.

El crimen ocurrió en la misma ciudad a las 2 de la madrugada del viernes 27 de febrero, sobre calle Belgrano al 600, cuando la víctima fue emboscada por dos desconocidos que se movilizaban en una moto, cuyo acompañante disparó a mansalva. Amarilla falleció en el lugar y los agentes del área Científica de la PDI secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros.

Efectivos policiales de Orden Público y Cuerpos que arribaron a la escena preservaron el lugar, relevaron testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Investigación

El trabajo desplegado por los oficiales de la Comisaría 16° de Recreo y del Comando Radioeléctrico permitió avanzar en la primera etapa de la investigación, ya que lograron identificar testigos clave que aportaron información sobre la emboscada.

Las imágenes de videovigilancia resultaron fundamentales para establecer datos sobre la complexión física, vestimenta y la moto utilizada por los agresores. Esa información fue compartida con las áreas de Homicidios y Policía Científica de la PDI, lo que permitió un avance significativo en los primeros momentos del caso.

Posteriormente, se profundizó el análisis de las cámaras y otras evidencias, logrando identificar a los presuntos autores. Con la evidencia reunida, sumada a los resultados de la necropsia y los peritajes criminalísticos, la fiscalía solicitó el jueves las órdenes de allanamiento, que se concretaron este viernes.

Aprehendidos

En el amanecer de este viernes, pesquisas de la PDI Región I, junto a grupos tácticos especializados, realizaron los ocho allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Recreo. Allí aprehendieron a los dos principales investigados por su presunta participación en el homicidio de Amarilla.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron estupefacientes, cartuchería de armas de fuego y balanzas de precisión. Ante esta situación, intervino también personal de Antinarcóticos de la PDI.

El hallazgo de drogas abre una nueva línea investigativa vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes como posible móvil del crimen.

Homicidio calificado

Las novedades fueron informadas a la Jefatura de la PDI Región I y a los fiscales de Homicidios y Flagrancia, quienes ordenaron que los dos aprehendidos continúen detenidos, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego de guerra, en perjuicio de Guillermo Sebastián Amarilla, de 34 años.

• LEER MÁS: Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

presos asesinato Recreo
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