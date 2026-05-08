Uno Santa Fe | Policiales | columna

Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría

El siniestro ocurrió pasada la medianoche del viernes. La víctima fue identificada como Luis Miguel Romero, de 47 años

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de mayo 2026 · 08:16hs
Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría

Un violento choque terminó con la vida de un hombre en la madrugada del viernes en el barrio Nueva Pompeya. El siniestro se produjo cuando faltaban pocos minutos para las 2, en la esquina de las avenidas Gorriti y Facundo Zuviría, por causas que aún son materia de investigación.

Por razones que se desconocen, el conductor de un auto perdió el control del vehículo y se estrelló contra una columna metálica de alumbrado público ubicada en el cantero central de la avenida.

La víctima fatal fue identificada como Luis Miguel Romero, de 47 años. El rodado involucrado fue un Renault Clio, patente CUU 322, que quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

Denuncia, testigos e imágenes

Automovilistas que circulaban por la zona en ese momento denunciaron el choque ante las autoridades. Minutos después llegaron al lugar oficiales de la Comisaría 26° y del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes observaron que el conductor intentó salir del habitáculo por sus propios medios, aunque su cuerpo ya estaba inmóvil. El médico policial que concurrió al lugar constató el fallecimiento.

Efectivos de Orden Público y de Cuerpos relevaron la zona en busca de testigos presenciales del siniestro y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes del hecho.

Peritajes criminalísticos

El siniestro fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, la búsqueda de testigos y el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia del sector.

Los trabajos periciales estuvieron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

columna Gorriti Av. Facundo Zuviría
Noticias relacionadas
El auto voló: el dramático testimonio del camionero tras un impresionante choque en el norte de la ciudad

"El auto voló": el dramático testimonio del camionero tras un impresionante choque en el norte de la ciudad

delincuentes encapuchados robaron en dos casas del club de campo el paso: maniataron a dos matrimonios

Delincuentes encapuchados robaron en dos casas del Club de Campo El Paso: maniataron a dos matrimonios

Las armas secuestradas durante los allanamientos realizados en Centeno

Allanamientos en Centeno por tentativa de homicidio en Pueblo Casas: un aprehendido y tres armas secuestradas

Homicidios y poder: cómo fue la caída de Hamburguesita, uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

Homicidios y poder: cómo fue la caída de "Hamburguesita", uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

Lo último

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Último Momento
Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría

Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría

Ovación
Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe