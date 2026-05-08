Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría

El siniestro ocurrió pasada la medianoche del viernes. La víctima fue identificada como Luis Miguel Romero, de 47 años

Un violento choque terminó con la vida de un hombre en la madrugada del viernes en el barrio Nueva Pompeya . El siniestro se produjo cuando faltaban pocos minutos para las 2, en la esquina de las avenidas Gorriti y Facundo Zuviría , por causas que aún son materia de investigación .

Por razones que se desconocen, el conductor de un auto perdió el control del vehículo y se estrelló contra una columna metálica de alumbrado público ubicada en el cantero central de la avenida.

La víctima fatal fue identificada como Luis Miguel Romero, de 47 años. El rodado involucrado fue un Renault Clio, patente CUU 322, que quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

Denuncia, testigos e imágenes

Automovilistas que circulaban por la zona en ese momento denunciaron el choque ante las autoridades. Minutos después llegaron al lugar oficiales de la Comisaría 26° y del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes observaron que el conductor intentó salir del habitáculo por sus propios medios, aunque su cuerpo ya estaba inmóvil. El médico policial que concurrió al lugar constató el fallecimiento.

Efectivos de Orden Público y de Cuerpos relevaron la zona en busca de testigos presenciales del siniestro y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes del hecho.

Peritajes criminalísticos

El siniestro fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, la búsqueda de testigos y el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia del sector.

Los trabajos periciales estuvieron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).