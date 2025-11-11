Uno Santa Fe | Policiales | paloma

Cayó una "paloma mensajera" con un celular que habría sido enviado a un preso en la cárcel de Coronda

Una vecina la encontró en su casa y avisó a la policía. Secuestraron el teléfono y buscan determinar a quién pertenecía la línea. Se repite la modalidad usada para contrabando.

11 de noviembre 2025 · 09:13hs
Este lunes, en una vivienda ubicada sobre calle Cervantes al 1600 de la ciudad de Coronda una vecina denunció un hecho tan sorprendente como preocupante. La mujer escuchó el fuerte aleteo de una paloma en su patio y creyó que el ave estaba herida. Sin embargo, cuando iluminó el lugar con su teléfono, descubrió que el animal tenía un paquete atado a una de sus patas.

Ante el hallazgo, la vecina dio aviso a la Policía, sospechando que podría tratarse de un método de contrabando hacia la cárcel de Coronda, una modalidad que ya ha sido detectada en ocasiones anteriores para el transporte de drogas y otros elementos prohibidos.

El hallazgo policial

Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico llegó hasta el domicilio. En presencia de la propietaria, los efectivos retiraron cuidadosamente el envoltorio adherido a la pata de la paloma. Dentro del paquete se encontró: un teléfono celular Samsung, la batería, el pin y cable de carga. La línea además estaba habilitada y pertenecía a la empresa Movistar

De acuerdo a las primeras hipótesis, la paloma no habría soportado el peso del paquete, lo que provocó que cayera antes de llegar a destino.

Investigación en marcha

Los policías informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional XV de la Policía de Santa Fe, y desde allí se dio intervención al fiscal de flagrancia en turno. El funcionario ordenó el secuestro del teléfono y el inicio de una investigación para determinar: a quién pertenece la línea, desde dónde fue enviada la paloma y hacia qué interno o sector penitenciario iba dirigida

La principal hipótesis apunta nuevamente a la cárcel de Coronda, donde este tipo de maniobras clandestinas ya fueron detectadas para ingresar drogas, celulares y cargadores.

• LEER MÁS: El "efecto Coronda": la nueva cárcel absorbió casi la totalidad del aumento de los presos federales

