Una ojiva de 9 milímetros perforó el techo de una clínica odontológica en barrio Mariano Comas

El proyectil atravesó las chapas y el cielorraso antes de aterrizar en uno de los consultorios de atención. El calibre hallado es considerado "de guerra" por la ley nacional de armas

Un proyectil calibre 9 milímetros irrumpió la noche del martes en la Clínica Odontológica CIO , ubicada en la esquina suroeste de Cándido Pujato y pasaje Rodríguez , en el barrio Mariano Comas de la ciudad de Santa Fe. El hallazgo, que pudo haber tenido consecuencias fatales si hubiera habido pacientes en ese momento, desencadenó un operativo policial que derivó en el secuestro de la ojiva y en pericias criminalísticas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) .

Todo comenzó cuando el responsable del laboratorio de la clínica encontró en el piso del consultorio una ojiva de plomo revestida en cobre . El material era inconfundible: inmediatamente la identificó como la punta de una bala. Al levantar la vista, confirmó sus sospechas: había un agujero en el techo . Sin perder tiempo, tomó su teléfono y realizó la denuncia al operador del 911 , exigiendo la urgente presencia policial.

Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino fueron los primeros en llegar. El laboratorista los invitó a ingresar y les mostró tanto la ojiva caída como el orificio en el cielorraso. Los uniformados constataron a simple vista el trayecto del proyectil y comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Intervención de la PDI y el fiscal de Flagrancia

La Jefatura, a su vez, notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la inmediata concurrencia de los agentes especialistas del área Científica de la PDI. Estos peritos llegaron al lugar, relevaron la escena y reconstruyeron el derrotero del proyectil: la bala había perforado primero el techo de chapas, luego el cielorraso, y terminó cayendo dentro de uno de los consultorios de atención de pacientes.

Tras las pericias criminalísticas, los especialistas secuestraron la ojiva, que fue identificada como perteneciente a un proyectil calibre 9 milímetros. Se trata de un calibre de guerra, conforme al articulado de la ley nacional de armas y explosivos N° 20.429.

¿Qué pasa cuando una bala cae?

El episodio reaviva una advertencia que las fuerzas de seguridad: disparar al aire es un acto potencialmente mortal. Cuando una bala es lanzada verticalmente hacia arriba, sube hasta perder velocidad y luego desciende frenada por la resistencia del aire. Un proyectil 9mm sale del caño a unos 370 metros por segundo, pero al caer libremente su velocidad se reduce a entre 60 y 90 metros por segundo, su llamada velocidad terminal.

Esa cifra puede sonar moderada, pero no es inocua. A esa velocidad, una bala conserva energía cinética suficiente para penetrar la piel, fracturar huesos en zonas vulnerables y, si impacta en la cabeza, el cuello o el pecho con el ángulo adecuado, puede resultar fatal. Estudios médicos y forenses registran muertes y heridas graves causadas precisamente por balas caídas, en particular en celebraciones donde se realizan disparos al aire.

El riesgo se multiplica si el disparo no fue efectuado de manera perfectamente vertical: una bala disparada en ángulo conserva considerablemente más velocidad en su trayecto descendente y eleva de manera significativa su potencial letal.

Situación de riesgo

Caída vertical desde gran altura: bajo-moderado, raramente mortal

Caída en ángulo: moderado-alto, potencialmente mortal

Impacto en cabeza o cuello: puede ser fatal

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación para determinar el origen del disparo.