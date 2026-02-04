Cocaína oculta en secarropas: allanaron una concesionaria, secuestraron una camioneta y hay más aprehendidos

El operativo se realizó en una concesionaria del microcentro de Santa Fe como parte de una causa por narcotráfico iniciada en Esperanza, luego del secuestro de 13 kilos de cocaína

Este mediodía, en el marco de una investigación iniciada a comienzos de noviembre en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, se llevó a cabo un allanamiento en una concesionaria de autos del microcentro de la ciudad de Santa Fe, como continuidad de una causa por narcotráfico.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez , y ejecutado por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) , con la colaboración de efectivos de la Prefectura Naval Argentina . El operativo se desarrolló en un local ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre 25 de Mayo y avenida Rivadavia .

Como resultado del allanamiento, fueron aprehendidas varias personas y se procedió al secuestro de una camioneta Ford, todo vinculado con el hallazgo, días atrás, de 13 kilos de cocaína ocultos en dos secarropas.

La droga escondida

Tal como fue informado previamente, el viernes pasado se realizó una vigilancia encubierta sobre el retiro de dos secarropas desde una empresa de encomiendas ubicada en la zona de la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

El seguimiento derivó en una persecución policial, que culminó con la detención de dos personas. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron en el interior de los electrodomésticos ladrillos de cocaína, que totalizaron un peso de 13 kilos.

La sustancia fue sometida al correspondiente narcotest, en presencia de testigos, el cual confirmó que se trataba de cocaína.

ALLANAMIENTO 2

Dieciocho allanamientos simultáneos

A partir de ese operativo, la investigación se amplió de manera inmediata y dio lugar a 18 allanamientos simultáneos realizados durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los departamentos Las Colonias, San Justo y La Capital, abarcando las localidades de San Carlos Centro, Esperanza, San Justo, Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe.

Como saldo, se produjo la aprehensión de 14 personas, entre mayores y menores, mujeres y varones, además del secuestro de armas de fuego, armas blancas y estupefacientes.

Avanza la causa y se amplían los plazos

El allanamiento realizado este mediodía en la concesionaria se suma al conjunto de elementos probatorios incorporados a la causa, que ya lleva más de tres meses de investigación. Ante la complejidad del expediente y la cantidad de medidas en curso, la fiscalía solicitó la ampliación de los plazos procesales, debido al volumen de pruebas reunidas.

La audiencia imputativa podría concretarse durante la segunda quincena de este mes, una vez finalizadas las diligencias pendientes.