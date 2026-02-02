La historia detrás del secuestro de 12 kilos de cocaína y el allanamiento a una receptoría en calle Crespo y San Luis

Quedó en evidencia que el procedimiento realizado el viernes al mediodía en Santa Fe tenía una investigación anterior originada en el departamento Las Colonias

Este lunes por la mañana , y como trabajo policial complementario al secuestro de 12 kilos de cocaína realizado el viernes en un operativo de alto impacto desplegado en la ciudad de Santa Fe , fuerzas federales y provinciales llevaron adelante un allanamiento en la sede de una empresa de encomiendas ubicada en inmediaciones de Crespo y San Luis , en la capital provincial.

El procedimiento fue ejecutado por oficiales y suboficiales de Prefectura Naval Argentina (PNA) junto a pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Santa Fe , por orden de la Justicia Federal .

La medida se concretó luego de determinar que la droga habría llegado a ese local oculta dentro de dos electrodomésticos. Detrás de este operativo, visible por sus características y despliegue, se desarrolla una investigación de mayor alcance con epicentro en el departamento Las Colonias.

El procedimiento

A partir del lugar donde ingresó la cocaína disimulada y de la zona donde se inició el operativo, los investigadores establecieron una relación geográfica directa, sustentada en información previa con la que ya contaban las fuerzas de seguridad.

El comercio allanado posee trazabilidad completa del material recepcionado, distribuido y enviado, un dato clave para reconstruir la ruta de la droga. Además, el sector cuenta con cámaras de videovigilancia públicas y privadas —tanto domiciliarias como comerciales— cuyas imágenes ya se encuentran a disposición de la Justicia.

droga

Una investigación de largo aliento

El trabajo realizado por los pesquisas de la PDI y de Prefectura Naval Argentina será incorporado a la causa y remitido a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Natalia Giordano y Alejandro Benítez. Según se indicó, el allanamiento se enmarca en una investigación previa que motivó el procedimiento antinarcóticos y que se desarrolla desde hace meses en el departamento Las Colonias.

Una explicación necesaria

Desde fines de diciembre de 2023, los casos de microtráfico o venta barrial de drogas quedaron bajo la órbita de la ley provincial santafesina N° 14.239. En cambio, cuando se trata de grandes volúmenes de estupefacientes, como en este caso, continúa vigente la ley nacional de estupefacientes N° 23.737, sancionada en 1989.

Por tratarse de una investigación criminal compleja que involucra delitos de mayor escala, el procedimiento quedó integrado a una causa superior, sobre la cual las fiscalías mantienen estricta reserva. Las audiencias imputativas a las personas aprehendidas serán fijadas por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), con día y horario a confirmar, posiblemente durante la semana en curso.