Un grave hecho de vandalismo ocurrió este domingo antes de la medianoche en Colastiné, cuando tres jóvenes llevaron a cabo un ataque incendiario contra un patrullero policial y se grabaron mientras cometían el delito.
Colastiné: tres muchachos intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram
Tres jóvenes protagonizaron un ataque incendiario contra un patrullero policial en Colastiné. La Justicia investiga para identificar a los autores
Por Juan Trento
El episodio se registró en inmediaciones de Chanaes y San Francisco de Asís, frente al Destacamento N°1. Según la investigación, los delincuentes arrojaron líquido inflamable contenido en una botella plástica sobre la camioneta patrullero N° 7528, le prendieron fuego y escaparon corriendo, refugiándose en la oscuridad de la noche.
Se filmaron y subieron el video a redes sociales
Lo más llamativo y temerario del hecho es que los atacantes se filmaron durante el atentado y luego publicaron el video en una cuenta de Instagram identificada como tizi-633, con la frase: “Anti yuta ni un renegar con giles”.
Las imágenes, a las que accedió Diario UNO de Santa Fe, muestran el momento exacto del ataque y el estado en el que quedó el móvil policial tras el uso de extintores para apagar las llamas.
Investigación en curso
Tras el hecho, la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido a la Fiscalía de Flagrancia y a la Fiscalía de Menores, ya que se presume que entre los tres atacantes habría mayores y menores de edad.
Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenaron el secuestro de las imágenes, la toma de declaraciones y medidas para avanzar en la identificación de los presuntos autores del ataque.
• LEER MÁS: Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga