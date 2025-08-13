Uno Santa Fe | Policiales | Colastiné

Colastiné: tres muchachos intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Tres jóvenes protagonizaron un ataque incendiario contra un patrullero policial en Colastiné. La Justicia investiga para identificar a los autores

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de agosto 2025 · 11:21hs
Colastiné: tres jóvenes intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

gentileza

Colastiné: tres jóvenes intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Un grave hecho de vandalismo ocurrió este domingo antes de la medianoche en Colastiné, cuando tres jóvenes llevaron a cabo un ataque incendiario contra un patrullero policial y se grabaron mientras cometían el delito.

El episodio se registró en inmediaciones de Chanaes y San Francisco de Asís, frente al Destacamento N°1. Según la investigación, los delincuentes arrojaron líquido inflamable contenido en una botella plástica sobre la camioneta patrullero N° 7528, le prendieron fuego y escaparon corriendo, refugiándose en la oscuridad de la noche.

video incendio intencional patrulleo Colastiné

Se grabaron cuando intentaron prender fuego un patrullero en Colastiné y lo subieron a redes sociales

Se filmaron y subieron el video a redes sociales

Lo más llamativo y temerario del hecho es que los atacantes se filmaron durante el atentado y luego publicaron el video en una cuenta de Instagram identificada como tizi-633, con la frase: “Anti yuta ni un renegar con giles”.

Las imágenes, a las que accedió Diario UNO de Santa Fe, muestran el momento exacto del ataque y el estado en el que quedó el móvil policial tras el uso de extintores para apagar las llamas.

Investigación en curso

Tras el hecho, la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido a la Fiscalía de Flagrancia y a la Fiscalía de Menores, ya que se presume que entre los tres atacantes habría mayores y menores de edad.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenaron el secuestro de las imágenes, la toma de declaraciones y medidas para avanzar en la identificación de los presuntos autores del ataque.

• LEER MÁS: Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Colastiné patrullero incendio redes
Noticias relacionadas
Los restos humanos fueron hallados en contenedores de 3 de Febrero y Maipú eñ 16 de marzo pasado.

Macabro hallazgo en pleno centro rosarino: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

gresca en la plaza de rincon durante los festejos por el mes de las infancias: siete personas heridas, ninos caidos y policias agredidos

Gresca en la plaza de Rincón durante los festejos por el Mes de las Infancias: siete personas heridas, niños caídos y policías agredidos

impactante accidente en avenida alem: choco contra una columna de semaforo y volco

Impactante accidente en Avenida Alem: chocó contra una columna de semáforo y volcó

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"