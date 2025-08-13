Colastiné: tres muchachos intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Tres jóvenes protagonizaron un ataque incendiario contra un patrullero policial en Colastiné. La Justicia investiga para identificar a los autores

Un grave hecho de vandalismo ocurrió este domingo antes de la medianoche en Colastiné , cuando tres jóvenes llevaron a cabo un ataque incendiario contra un patrullero policial y se grabaron mientras cometían el delito.

El episodio se registró en inmediaciones de Chanaes y San Francisco de Asís , frente al Destacamento N°1 . Según la investigación, los delincuentes arrojaron líquido inflamable contenido en una botella plástica sobre la camioneta patrullero N° 7528 , le prendieron fuego y escaparon corriendo, refugiándose en la oscuridad de la noche.

Se filmaron y subieron el video a redes sociales

Lo más llamativo y temerario del hecho es que los atacantes se filmaron durante el atentado y luego publicaron el video en una cuenta de Instagram identificada como tizi-633, con la frase: “Anti yuta ni un renegar con giles”.

Las imágenes, a las que accedió Diario UNO de Santa Fe, muestran el momento exacto del ataque y el estado en el que quedó el móvil policial tras el uso de extintores para apagar las llamas.

Investigación en curso

Tras el hecho, la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido a la Fiscalía de Flagrancia y a la Fiscalía de Menores, ya que se presume que entre los tres atacantes habría mayores y menores de edad.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenaron el secuestro de las imágenes, la toma de declaraciones y medidas para avanzar en la identificación de los presuntos autores del ataque.

