Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

El gobernador encabezó este miércoles el acto de firma de convenios con 61 municipios y comunas para la construcción de 79 aulas en establecimientos educativos.

13 de agosto 2025 · 20:47hs
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el acto de firma de convenios con 61 municipios y comunas para la construcción de 79 aulas en escuelas, en el marco del Programa 1000 Aulas del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Palabra de Pullaro

Pullaro definió la propuesta como “un programa bien federal, que nace de la demanda de abajo hacia arriba y que lo ejecutamos juntos. El Gobierno de la Provincia pone los recursos, pero lo charló con los senadores departamentales, con los intendentes y presidentes comunales que nos han dado el respaldo para poder llevar adelante esta política pública”.

Afirmó que la infraestructura escolar es un pilar de su gestión: “Realmente creemos en la educación como herramienta transformadora y para eso hay que hacer muchas cosas. Tenemos que estar seguros de que la infraestructura educativa es la correcta, por eso hemos invertido tanto en materia educativa con el Programa 1000 Aulas, que es fundamental”.

Añadió que la meta inicial puede ampliarse: “Tenemos nuevas ideas, como llevar adelante algunos SUM (salones de usos múltiples) en localidades donde la escuela es todo para la comunidad, para que pueda ser utilizada por toda la población”.

Sobre la estrategia educativa, remarcó: “Si uno no sabe leer y escribir, es imposible que pueda incorporar los conocimientos que te da la educación primaria. Por eso, llevamos adelante el Plan Raíz de alfabetización y es desde allí que queremos empezar a poner las bases para tener el sistema educativo más robusto de la República Argentina”.

Alcance provincial

La inversión provincial para estas 79 aulas asciende a 4.108 millones de pesos, con un promedio de 52 millones por espacio. Las localidades beneficiadas son Hersilia, Ceres, San Guillermo y Suardi, en el departamento San Cristóbal; Rufino, Firmat y Villa Cañás, en General López; Villa Minetti, Tostado y Gato Colorado, en 9 de Julio; Zenón Pereyra, Estación Clucellas, Tacural y Ramona, en Castellanos; Armstrong y Montes de Oca, en Belgrano; Cañada Ombú, Calchaquí, Fortín Olmos, Estación Toba e Intiyaco, en Vera; Villa Ocampo, Villa Guillermina y Lanteri, en General Obligado; Helvecia, Cayastá y Santa Rosa de Calchines, en Garay; San Martín Norte y San Justo, en San Justo; Cañada de Gómez, Salto Grande y Serodino, en Iriondo; Esperanza, Progreso, Hipatia y La Pelada, en Las Colonias; Chabás, Arteaga y Casilda, en Caseros; San Jorge, El Trébol y Las Petacas, en San Martín; Funes, Ibarlucea y Alvear, en Rosario; Recreo, Arroyo Leyes, Monte Vera y San José del Rincón, en La Capital; Villa Constitución, J. B. Molina, Alcorta y Peyrano, en Constitución; Romang y San Javier, en San Javier; Coronda, Gálvez y San Genaro, en San Jerónimo; y Ricardone, Carcarañá y Fray Luis Beltrán, en San Lorenzo.

En el acto participaron, además, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; la secretaría de Gestión de Recursos, Florencia González; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; senadores departamentales; intendentes; presidentes comunales; funcionarios de la cartera educativa y docentes.

