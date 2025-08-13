Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Facundo Callejo, que la rompe en Cusco de Perú y es el segundo argentino con más goles en el año, dijo que cuando dependió de él, "siempre" quiso volver a Colón

Facundo Callejo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Cusco FC de Perú y fue viral al conocerse que es el segundo argentino con más goles en 2025, solo por detrás de Lionel Messi. En medio del reconocimiento, habló de sus inicios en Colón y el intento por volver en charla con LT9 AM 1150.

“Cuando dependió de mí, siempre estuve a disposición. De hecho, cuando se dio lo de Facu Castet, mi representante habló con la gente del club. Estuve en contacto con Iván (Moreno y Fabianesi) y (el presidente, Víctor) Godano para que se concrete, pero entendí que eligieron otras opciones, y está bárbaro”, contó.

Callejo, con la meta de volver a Colón

El atacante, de 32 años, no oculta el afecto que guarda por el del que es hincha: “Es un lugar que cualquier jugador de la categoría quisiera integrar por su gente, el predio y la historia. Aunque hoy los resultados no acompañen, el amor por la institución está intacto. Siempre voy a tener un cariño especial por Colón”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CALLEJOFACUNDO/status/1954600299685195804&partner=&hide_thread=false Son 18 los míos … ojo Lío eh , no te relajes https://t.co/anXw7EJrIv — Facu Callejo (@CALLEJOFACUNDO) August 10, 2025

Incluso recordó un gesto que habla de su compromiso: “Cuando terminé en Santamarina, me quedaba un año más de contrato en Colón. Llamé al club y les dije que no podía venir así, para que nadie dijera que Callejo iba a robar la plata. Preferí rescindir y quedarme seis meses parado antes que afectar al club”.

Hoy, con 18 goles en el año y un presente soñado en el fútbol peruano, Callejo no olvida sus raíces ni cierra ninguna puerta: “Colón siempre va a ser especial para mí”.

Su nuevo rol

Formado como volante por izquierda, Callejo encontró su lugar ahora de punta: “Toda mi vida fui volante por izquierda, pero me dieron la posibilidad de jugar de delantero y fue en Temperley donde pude mostrar mi perfil. Hoy me encuentro en una etapa muy linda, convirtiendo goles y disfrutando del fútbol con mi familia a mi lado”.