Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Facundo Callejo, que la rompe en Cusco de Perú y es el segundo argentino con más goles en el año, dijo que cuando dependió de él, "siempre" quiso volver a Colón

13 de agosto 2025 · 16:37hs
Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Facundo Callejo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Cusco FC de Perú y fue viral al conocerse que es el segundo argentino con más goles en 2025, solo por detrás de Lionel Messi. En medio del reconocimiento, habló de sus inicios en Colón y el intento por volver en charla con LT9 AM 1150.

Cuando dependió de mí, siempre estuve a disposición. De hecho, cuando se dio lo de Facu Castet, mi representante habló con la gente del club. Estuve en contacto con Iván (Moreno y Fabianesi) y (el presidente, Víctor) Godano para que se concrete, pero entendí que eligieron otras opciones, y está bárbaro”, contó.

Callejo, con la meta de volver a Colón

El atacante, de 32 años, no oculta el afecto que guarda por el del que es hincha: “Es un lugar que cualquier jugador de la categoría quisiera integrar por su gente, el predio y la historia. Aunque hoy los resultados no acompañen, el amor por la institución está intacto. Siempre voy a tener un cariño especial por Colón”.

Incluso recordó un gesto que habla de su compromiso: “Cuando terminé en Santamarina, me quedaba un año más de contrato en Colón. Llamé al club y les dije que no podía venir así, para que nadie dijera que Callejo iba a robar la plata. Preferí rescindir y quedarme seis meses parado antes que afectar al club”.

Hoy, con 18 goles en el año y un presente soñado en el fútbol peruano, Callejo no olvida sus raíces ni cierra ninguna puerta: “Colón siempre va a ser especial para mí”.

Su nuevo rol

Formado como volante por izquierda, Callejo encontró su lugar ahora de punta: “Toda mi vida fui volante por izquierda, pero me dieron la posibilidad de jugar de delantero y fue en Temperley donde pude mostrar mi perfil. Hoy me encuentro en una etapa muy linda, convirtiendo goles y disfrutando del fútbol con mi familia a mi lado”.

