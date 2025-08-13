Colón: ¿qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente?

El exdiputado provincial y socio de Colón, Leandro Busatto, se refirió a los rumores que lo vinculan con una posible candidatura a presidente

El exdiputado provincial y socio de Colón , Leandro Busatto , se refirió en las últimas horas a los rumores que lo vinculan con una posible candidatura a presidente , en medio de un clima de incertidumbre institucional y deportiva. Si bien no confirmó su postulación, tampoco la descartó.

“Soy colonista y me conmueve todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. Estamos en un mal momento, pero no tomé una decisión respecto a participar”, afirmó en charla con LT9 AM 1150. Reconoció que su nombre comenzó a circular en los últimos días, generando expectativas entre los hinchas, que lo consultan en la calle.

“No dije que no, pero no tomamos una decisión. No hicimos ningún lanzamiento, ni armamos ninguna lista”, aclaró. En ese sentido, pidió dejar de lado las especulaciones personalistas: “Yo creo que el problema es dejar de pelear y hablar tanto de nombres propios y ver cómo ponemos un granito de arena para que a Colón le vaya bien”.

Leandro Busatto diputado provincial Partido Justicialista.jpg Busatto no descarta ser candidato a presidente de Colón.

¿Busatto, candidato a presidente de Colón?

Sobre la repercusión que generó su posible candidatura, comentó: “Alguien filtró mi nombre y, a partir de ahí, las últimas 96 horas fueron muy entretenidas desde el punto de vista de la pasión que yo tengo por Colón”.

También se refirió al futuro del club y fue claro al señalar cuáles deberían ser las prioridades: “Un club como Colón tiene que recomponer urgente sus objetivos deportivos. Esto es volver a Primera División y recomponer las inversiones en divisiones inferiores”.

Mientras tanto, el club atraviesa un proceso complejo tras el descenso, con un clima interno agitado y elecciones en el horizonte. Aunque por ahora no hay definiciones, el nombre de Busatto ya empezó a sonar con fuerza en el mundo sabalero.