Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: ¿qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente?

El exdiputado provincial y socio de Colón, Leandro Busatto, se refirió a los rumores que lo vinculan con una posible candidatura a presidente

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2025 · 14:34hs
Colón: ¿qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente?

UNO Santa Fe | José Busiemi

El exdiputado provincial y socio de Colón, Leandro Busatto, se refirió en las últimas horas a los rumores que lo vinculan con una posible candidatura a presidente, en medio de un clima de incertidumbre institucional y deportiva. Si bien no confirmó su postulación, tampoco la descartó.

• LEER MÁS: El Vignattismo competirá en las próximas elecciones de Colón

“Soy colonista y me conmueve todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. Estamos en un mal momento, pero no tomé una decisión respecto a participar”, afirmó en charla con LT9 AM 1150. Reconoció que su nombre comenzó a circular en los últimos días, generando expectativas entre los hinchas, que lo consultan en la calle.

• LEER MÁS: El Colón de Minella, todo un rompecabezas para visitar a San Telmo

No dije que no, pero no tomamos una decisión. No hicimos ningún lanzamiento, ni armamos ninguna lista”, aclaró. En ese sentido, pidió dejar de lado las especulaciones personalistas: “Yo creo que el problema es dejar de pelear y hablar tanto de nombres propios y ver cómo ponemos un granito de arena para que a Colón le vaya bien”.

Leandro Busatto diputado provincial Partido Justicialista.jpg
Busatto no descarta ser candidato a presidente de Colón.

Busatto no descarta ser candidato a presidente de Colón.

¿Busatto, candidato a presidente de Colón?

Sobre la repercusión que generó su posible candidatura, comentó: “Alguien filtró mi nombre y, a partir de ahí, las últimas 96 horas fueron muy entretenidas desde el punto de vista de la pasión que yo tengo por Colón”.

• LEER MÁS: El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

También se refirió al futuro del club y fue claro al señalar cuáles deberían ser las prioridades: “Un club como Colón tiene que recomponer urgente sus objetivos deportivos. Esto es volver a Primera División y recomponer las inversiones en divisiones inferiores”.

• LEER MÁS: Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Mientras tanto, el club atraviesa un proceso complejo tras el descenso, con un clima interno agitado y elecciones en el horizonte. Aunque por ahora no hay definiciones, el nombre de Busatto ya empezó a sonar con fuerza en el mundo sabalero.

Colón Leandro Busatto presidente
Noticias relacionadas
colon visitara a san telmo otra vez con jugadores al limite en un plantel diezmado

Colón visitará a San Telmo otra vez con jugadores al límite en un plantel diezmado

se confirmo el arbitro del duelo entre san telmo y colon de la fecha 27 del grupo b

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

el clima politico en colon toma relevancia y crecen las reuniones para definir listas

El clima político en Colón toma relevancia y crecen las reuniones para definir listas

la divertida advertencia del ex-colon, facundo callejo, a lionel messi: ojo, no relajes

La divertida advertencia del ex-Colón, Facundo Callejo, a Lionel Messi: "Ojo, no relajes"

Lo último

Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Último Momento
Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Ovación
La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"