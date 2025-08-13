La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Con gol de Valentín Cerrudo, la reserva de Unión le ganó el clásico a Colón 1-0 por la 5ª fecha del Clausura Proyección y es puntero de la zona A

La reserva de Unión celebró a lo grande este miércoles en el clásico, ya que por la 5ª fecha del Clausura Proyección, se impuso 1-0 a Colón en el 15 de Abril, con gol de Valentín Cerrudo, a los 29 minutos del segundo tiempo, y alcanzó la cima de la Zona A.

Fue un duelo parejo, con pocas situaciones claras en la primera parte, pero que terminó inclinándose para los dirigidos por Nicolás Vazzoler gracias a un oportunismo clave en el complemento. Cerrudo aprovechó su oportunidad y definió con jerarquía para marcar la diferencia. En el tramo final, el Tate supo resistir los embates del Rojinegro, que empujó con más ganas que claridad.

• LEER MÁS: La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Con este triunfo, el Tate llegó a los 12 puntos (cuatro victorias y una derrota), suma nueve goles a favor y ocho en contra, y comparte el liderazgo de la zona con Newell’s. El buen arranque en el certamen ilusiona al semillero tatengue, que sigue mostrando una identidad de juego sólida y una base competitiva.

Embed ¡LOS CLÁSICOS SE GANAN!



En un partido apretado y con gran despliegue físico de ambos equipos, Unión se llevó el Clásico de Reserva por la mínima 1-0



El gol surgió de una jugada del lateral derecho Enzo Rubio, terminando con Valentín Cerrudo que la mandó a guardar ⚽ pic.twitter.com/VmLHKSihPG — PasoaPaso Tatengue (@PaProjiblanco) August 13, 2025

Colón, en tanto, quedó lejos de los puestos de privilegio: acumula cinco unidades y se ubica en el puesto 11 de la tabla. El Rojinegro mostró actitud pero no logró traducirla en goles ni en resultados.

Formaciones de Unión y Colón

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Lucas Cacciabue y Emilio Giaccone; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo: DT: Nicolás Vazzoler.

Colón: Gian Piaggio, Lucas Picech, Santiago García, Benjamín Larrosa, Nazareno Luque, Máximo Johnston, Bautista Maillier, Lionel Jatón, Nicolás Nagel, Nahuel Ciro y Mateo Lizondo. DT: Martín Bieler-Fernando Ponce.

Árbitro: Axel Pogge.

Estadio 15 de Abril.