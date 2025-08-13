Uno Santa Fe | Ovación | Unión

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Con gol de Valentín Cerrudo, la reserva de Unión le ganó el clásico a Colón 1-0 por la 5ª fecha del Clausura Proyección y es puntero de la zona A

13 de agosto 2025 · 17:03hs
La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión celebró a lo grande este miércoles en el clásico, ya que por la 5ª fecha del Clausura Proyección, se impuso 1-0 a Colón en el 15 de Abril, con gol de Valentín Cerrudo, a los 29 minutos del segundo tiempo, y alcanzó la cima de la Zona A.

Fue un duelo parejo, con pocas situaciones claras en la primera parte, pero que terminó inclinándose para los dirigidos por Nicolás Vazzoler gracias a un oportunismo clave en el complemento. Cerrudo aprovechó su oportunidad y definió con jerarquía para marcar la diferencia. En el tramo final, el Tate supo resistir los embates del Rojinegro, que empujó con más ganas que claridad.

Con este triunfo, el Tate llegó a los 12 puntos (cuatro victorias y una derrota), suma nueve goles a favor y ocho en contra, y comparte el liderazgo de la zona con Newell’s. El buen arranque en el certamen ilusiona al semillero tatengue, que sigue mostrando una identidad de juego sólida y una base competitiva.

Colón, en tanto, quedó lejos de los puestos de privilegio: acumula cinco unidades y se ubica en el puesto 11 de la tabla. El Rojinegro mostró actitud pero no logró traducirla en goles ni en resultados.

Formaciones de Unión y Colón

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Lucas Cacciabue y Emilio Giaccone; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo: DT: Nicolás Vazzoler.

Colón: Gian Piaggio, Lucas Picech, Santiago García, Benjamín Larrosa, Nazareno Luque, Máximo Johnston, Bautista Maillier, Lionel Jatón, Nicolás Nagel, Nahuel Ciro y Mateo Lizondo. DT: Martín Bieler-Fernando Ponce.

Árbitro: Axel Pogge.

Estadio 15 de Abril.

