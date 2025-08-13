Colón y Chacarita tendrán un cambio en el horario para el duelo de la 28ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, a disputarse el sábado 23 de agosto en el estadio Brigadier López. El encuentro, que originalmente estaba pactado para las 18, se adelantó para las 17.05.
Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe
Los cambios continúan en la Primera Nacional y ahora le tocó al horario del partido entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha del grupo en el Brigadier López
Por Ovación
Colón-Chacarita, por TV
Aunque todavía falta la confirmación oficial, la modificación ya fue informada a los clubes y sería transmitido por TyC Sports.
• LEER MÁS: Colón visitará a San Telmo otra vez con jugadores al límite en un plantel diezmado
Será un partido importante en la recta final del torneo, con Colón buscando escaparle al descenso y con números que incluso dan para buscar llegar al Reducido, pero asoma más como un milagro por la distancia, y Chacarita intentando sumar puntos clave para luchar arriba.
• LEER MÁS: ¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente?
En los próximos días, AFA y la TV oficializarán el cambio, pero desde la organización ya se trabaja con el nuevo horario previsto.