Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

Los cambios continúan en la Primera Nacional y ahora le tocó al horario del partido entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha del grupo en el Brigadier López

13 de agosto 2025 · 18:57hs
Colón y Chacarita tendrán un cambio en el horario para el duelo de la 28ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, a disputarse el sábado 23 de agosto en el estadio Brigadier López. El encuentro, que originalmente estaba pactado para las 18, se adelantó para las 17.05.

Colón-Chacarita, por TV

Aunque todavía falta la confirmación oficial, la modificación ya fue informada a los clubes y sería transmitido por TyC Sports.

Será un partido importante en la recta final del torneo, con Colón buscando escaparle al descenso y con números que incluso dan para buscar llegar al Reducido, pero asoma más como un milagro por la distancia, y Chacarita intentando sumar puntos clave para luchar arriba.

En los próximos días, AFA y la TV oficializarán el cambio, pero desde la organización ya se trabaja con el nuevo horario previsto.

Colón recibirá en otro horario a Chacarita.

Colón Chacarita Primera Nacional
