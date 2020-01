Todo ocurrió el jueves por la mañana en la zona del barrio Dos Rutas, en Santo Tomé. Dos delincuentes armados sorprendieron al dueño de un taller mecánico, lo maniataron, le robaron herramientas, una importante suma de dinero en efectivo y se dieron a la fuga en su camioneta, una Volkswagen Amarok, la cual apareció horas más tarde abandonada en la zona de San Agustín, por autovía 19.

Carlos hace más de 10 años que tiene su taller sobre calle La Rioja, entre Azcuénaga y Vélez Sarsfield. Su rutina poco varía, ya que todas las mañanas llega a las 7.15, baja de su vehículo, abre el portón y prepara todo para recibir a sus empleados y clientes. Este jueves, esa rutina se destruyó junto a su tranquilidad, cuando dos sujetos armados lo abordaron con claras intenciones delictivas.

"Te aseguro que cuando te ponen un arma en el cuello, ves pasar toda tu vida por delante como un flash. Fue una experiencia nefasta que no se la deseo a nadie; esta gente llegó a mi vida para robarme la tranquilidad", comenzó contando Carlos Mendoza a UNO Santa Fe.

"Cuando estoy abriendo el negocio aparecen por sorpresa y me encañonan en el cuello, me llevan para el fondo del taller, me atan, me sacan la llave de la camioneta, juntan herramientas muy puntuales y se dan a la fuga", recordó Carlos y continuó: "Acá hubo inteligencia delictiva; me estaban esperando y sabían muy bien todos los movimientos".

Según narró la víctima del fuerte robo, uno de los delincuentes usaba lentes y capucha, mientras que el otro actuó todo el tiempo a cara descubierta. "Ambos sabían lo que hacían porque yo justo ese día tenía en mi vehículo un sobre con dinero para pagarle las vacaciones a mis empleados", sentenció.

Taller Santoto 2.jpg Carlos fue sorprendido por delincuentes abriendo el portón de su talle. Lo maniataron, le robaron plata, herramientas y se llevaron su camioneta.

Finalmente, la víctima pudo zafarse de sus ataduras y dar aviso al 911 de lo ocurrido. Carlos sostiene que el golpe fue "artero y programado", ya que sabían de la existencia del dinero para el pago a sus empleados: el taller cerraría este viernes las puertas por vacaciones por algunos días.

Finalmente, cerca del mediodía, la camioneta robada, una Volkswagen Amarok blanca, apareció abandonada y empantanada en un camino rural en la zona de San Agustín.

"A partir de hoy es como que se cierra una cortina y se abre otra; dejás de ser feliz en lo que hacés, y pasás a ser un tipo dentro del sistema, preso de los delincuentes, asustado todo el día esperando que no te vuelva a pasar", finalizó Carlos.