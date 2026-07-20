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Cayó una mujer y su hermano menor con casi 100 gramos de cocaína lista para la venta en Bº San Pantaleón

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 por amenazas y la presencia de una persona armada. La Policía secuestró un revólver calibre 32, una mochila con droga fraccionada y elementos vinculados al narcomenudeo.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de julio 2026 · 19:39hs
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Secuestran mujer y adolescente con casi 100 gramos de cocaína lista para la venta.

Secuestran mujer y adolescente con casi 100 gramos de cocaína lista para la venta.

Un procedimiento policial realizado en barrio San Pantaleón de la ciudad de Santa Fe terminó con una mujer detenida y su hermano menor de edad aprehendido, luego del secuestro de más de 96 gramos de cocaína acondicionada para la venta y consumo.

El operativo se concretó durante este fin de semana en inmediaciones de la esquina de Estrada y Derqui, en la zona ubicada detrás del Cementerio Municipal, luego de que vecinos alertaran a la Central de Emergencias 911 sobre la presencia de una persona armada en el lugar.

Tras el aviso, agentes del Comando Radioeléctrico de Santa Fe arribaron a la zona y tomaron intervención ante una denuncia por amenazas y lesiones. El presunto involucrado era un adolescente identificado con las iniciales S. J. P.

Sin embargo, durante el procedimiento surgió una situación vinculada al narcomenudeo, ya que los efectivos hallaron estupefacientes fraccionados y elementos relacionados con la comercialización de drogas.

Un arma y una mochila con droga

Con autorización de la propietaria de una vivienda ubicada en Derqui al 4300, identificada como R. S. P., de 34 años, los policías ingresaron al domicilio para realizar una requisa.

En el interior del inmueble encontraron al adolescente, a quien le secuestraron un revólver calibre 32 marca Police Positive. Por este hallazgo, fue trasladado en calidad de aprehendido a la Seccional 11ª por la causa de amenazas y lesiones.

Durante la inspección, los agentes observaron en el patio trasero una mochila de color verde. En su interior encontraron varios envoltorios satinados, una balanza de precisión y dos trozos compactos envueltos en nylon con una sustancia blanquecina.

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La mujer que permitió el ingreso de los policías manifestó que esos elementos eran de su propiedad, por lo que también quedó aprehendida.

Intervención de Antinarcóticos

Ante el hallazgo, fueron convocados los pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las tareas correspondientes sobre el material secuestrado.

Los investigadores contabilizaron 188 envoltorios con un peso total de 44 gramos, además de dos trozos compactos de sustancia blanquecina que arrojaron pesos de 41,9 gramos y 11,5 gramos.

Las pruebas de campo realizadas determinaron que se trataba de cocaína, por lo que la totalidad del material fue secuestrada y quedó incorporada a la causa judicial.

Investigación judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo actuado al fiscal de Flagrancia y al fiscal de Minoridad en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los funcionarios judiciales dispusieron que ambos aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y permanezcan alojados en una dependencia policial mientras avanzan las actuaciones.

Además, se ordenó la intervención de los especialistas de la Policía de Investigaciones para profundizar las tareas de campo sobre la droga y los demás elementos secuestrados.

La causa quedó provisoriamente caratulada como infracción a la Ley Provincial de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

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