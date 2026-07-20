Uno Santa Fe | Policiales | Laguna Paiva

Laguna Paiva: dos detenidos tras un procedimiento por robo y encubrimiento en un vagón abandonado

El operativo fue realizado por agentes de la Comisaría 13ª en un vagón en desuso perteneciente a Belgrano Cargas. Recuperaron elementos denunciados como robados y secuestraron otros objetos cuya procedencia es investigada.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de julio 2026 · 19:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Aprehendieron a dos hombres en Laguna Paiva por robo y encubrimiento en un vagón.

Aprehendieron a dos hombres en Laguna Paiva por robo y encubrimiento en un vagón.

Un procedimiento policial permitió la aprehensión de dos hombres en la ciudad de Laguna Paiva, en el marco de una investigación por un robo y un presunto caso de encubrimiento. El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 13ª, quienes requisaron un vagón ferroviario en desuso perteneciente a la empresa Belgrano Cargas, ubicado en la zona de vías con acceso por avenida Lambert.

La intervención se concretó durante la tarde de este lunes, luego de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por un hecho delictivo. Con autorización judicial, los agentes ingresaron al lugar y realizaron una inspección donde hallaron distintos elementos vinculados con la causa.

Durante el procedimiento, parte de los objetos secuestrados fueron reconocidos por el denunciante como de su propiedad, confirmando que se trataba de elementos sustraídos en el robo investigado.

Además, los policías incautaron otros elementos cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento, por lo que quedaron a disposición de la Justicia para establecer si corresponden a otros hechos delictivos.

Dos hombres aprehendidos

Como resultado del operativo, los agentes aprehendieron a un hombre de 37 años, señalado desde el inicio de la investigación como el principal sospechoso de haber cometido el robo.

También fue trasladada otra persona, investigada como presunta autora del delito de encubrimiento, al considerar que habría intervenido en la ocultación o resguardo de los elementos sustraídos.

LEER MÁS: Una discusión por un turno de bochas terminó con un fierrazo en la cabeza y otra pelea en la comisaría de Laguna Paiva

Ambos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 13ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Intervención del Ministerio Público de la Acusación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente dispuso que los dos aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y permanezcan alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó avanzar con la identificación de testigos entre vecinos de la zona y la constatación de posibles registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan aportar información para el esclarecimiento del hecho.

Laguna Paiva detenidos robo hombres
Noticias relacionadas
Secuestran mujer y adolescente con casi 100 gramos de cocaína lista para la venta.

Cayó una mujer y su hermano menor con casi 100 gramos de cocaína lista para la venta en Bº San Pantaleón

Los agentes lograron aprehender a tres jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Allanan vivienda: Realizaron un allanamiento en San Javier por presunta venta de drogas al menudeo.

Cayó un vendedor de drogas en San Javier: secuestraron más de $5,6 millones, un arma y ocho celulares

Asalto a comercio: Dos delincuentes armados robaron un drugstore en barrio Barranquitas.

Asaltaron un reconocido drugstore de B° Barranquitas: amenazaron a clientes y escaparon con $250.000 y una computadora

Lo último

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Último Momento
Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él: la huella imborrable que dejó Rubén Rada

"El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él": la huella imborrable que dejó Rubén Rada

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

Ovación
Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados