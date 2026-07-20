Laguna Paiva: dos detenidos tras un procedimiento por robo y encubrimiento en un vagón abandonado

El operativo fue realizado por agentes de la Comisaría 13ª en un vagón en desuso perteneciente a Belgrano Cargas. Recuperaron elementos denunciados como robados y secuestraron otros objetos cuya procedencia es investigada.

Aprehendieron a dos hombres en Laguna Paiva por robo y encubrimiento en un vagón.

Un procedimiento policial permitió la aprehensión de dos hombres en la ciudad de Laguna Paiva , en el marco de una investigación por un robo y un presunto caso de encubrimiento. El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 13ª, quienes requisaron un vagón ferroviario en desuso perteneciente a la empresa Belgrano Cargas, ubicado en la zona de vías con acceso por avenida Lambert.

La intervención se concretó durante la tarde de este lunes, luego de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por un hecho delictivo. Con autorización judicial, los agentes ingresaron al lugar y realizaron una inspección donde hallaron distintos elementos vinculados con la causa.

Durante el procedimiento, parte de los objetos secuestrados fueron reconocidos por el denunciante como de su propiedad, confirmando que se trataba de elementos sustraídos en el robo investigado.

Además, los policías incautaron otros elementos cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento, por lo que quedaron a disposición de la Justicia para establecer si corresponden a otros hechos delictivos.

Dos hombres aprehendidos

Como resultado del operativo, los agentes aprehendieron a un hombre de 37 años, señalado desde el inicio de la investigación como el principal sospechoso de haber cometido el robo.

También fue trasladada otra persona, investigada como presunta autora del delito de encubrimiento, al considerar que habría intervenido en la ocultación o resguardo de los elementos sustraídos.

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Ambos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 13ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Intervención del Ministerio Público de la Acusación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente dispuso que los dos aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y permanezcan alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó avanzar con la identificación de testigos entre vecinos de la zona y la constatación de posibles registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan aportar información para el esclarecimiento del hecho.