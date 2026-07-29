Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Colón visitará este sábado, desde las 15, a Acassuso en el estadio La Quema, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. Tras dos derrotas consecutivas, el entrenador llega muy cuestionado y su continuidad dependería del resultado.

Colón afrontará este sábado un partido que puede marcar un antes y un después en su temporada. Desde las 15, visitará a Acassuso en el estadio La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Brian Ferreyra.

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El equipo santafesino llega golpeado por las derrotas consecutivas frente a Ferro, líder del campeonato, y Chaco For Ever, último de la tabla, un resultado que profundizó el mal momento futbolístico y dejó a Ezequiel Medrán en una situación muy delicada.

Con 35 puntos, el Sabalero quedó a ocho unidades de Ferro y a tres de Deportivo Morón, actual escolta, aunque el Gallito todavía debe completar un partido pendiente. En ese contexto, sumar de a tres dejó de ser una obligación deportiva para transformarse también en una necesidad institucional.

Medrán mete mano y vuelve a las bases en Colón

Consciente del momento que atraviesa el equipo, el entrenador prepara varias modificaciones para intentar recuperar solidez y cortar la racha negativa.

La principal novedad pasa por el regreso de Leandro Allende, quien cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y recuperará el lateral izquierdo. El que dejaría el equipo sería Gabriel Risso Patrón, que fue titular ante Chaco For Ever, aunque apenas disputó el primer tiempo antes de ser reemplazado por Facundo Castet.

Otra vuelta importante será la de Pier Barrios, recuperado de las molestias físicas que lo alejaron de los últimos encuentros. El experimentado defensor reemplazará al paraguayo Sebastián Olmedo en la zaga central.

En el mediocampo también habrá modificaciones. Medrán volverá a apostar por un esquema con tres volantes centrales, por lo que Matías Muñoz ingresará en lugar de Darío Sarmiento, quien en los últimos partidos había ocupado una posición más adelantada.

Lago y Garate, las apuestas en ataque de Medrán en Colón

En ofensiva también se producirán cambios importantes. Ignacio Lago, ya recuperado de la recaída sufrida en la muñeca operada, volverá a integrar el once inicial en reemplazo de Franco García.

Además, la lesión muscular de Alan Bonansea, cuyo grado todavía no fue informado oficialmente por el club, abrirá la puerta para el ingreso de Leandro Garate, quien había mostrado buenos movimientos tras ingresar en el complemento del encuentro frente a Chaco For Ever.

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De no surgir inconvenientes en las próximas prácticas, el equipo que tiene en mente Medrán sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni e Ignacio Lago; Leandro Garate.

Será un partido especial. No solo porque Colón necesita volver a ganar para no perder terreno en la pelea por los puestos de arriba, sino también porque el ciclo de Ezequiel Medrán parece entrar en una instancia decisiva. Por lo que trascendió, una nueva caída podría significar el final de su etapa al frente del equipo rojinegro.